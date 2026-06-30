Embajador de Japón manda hermoso mensaje de apoyo a México de cara a su partido ante Ecuador (VIDEO)

Lamentablemente, Japón quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer a manos de Brasil por marcador de 2-1. A pesar de que los nipones se despidieron de la competencia, el embajador de Japón en México mostró su apoyo a la Selección Mexicana en lo que resta de la Copa del Mundo y mandó un mensaje de cara al encuentro ante Ecuador.

Buenas tardes, amigos mexicanos. Desafortunadamente, la selección japonesa no ha podido ganar el partido de hoy, pero nosotros estamos agradecidos por el apoyo que nos han brindado no solamente en Monterrey, sino en otros partidos estos días también. A partir de ahora, nosotros, el pueblo japonés y yo mismo como embajador de Japón en México, apoyaremos a la Selección Mexicana y que lleguen lo más lejos posible”, comentó el embajador.

Japón se enfrentó a una potencia en los dieciseisavos de final

A pesar de que Japón quedó en el segundo lugar de su grupo, le tocó enfrentarse a una potencia en los dieciseisavos de final, Brasil, un encuentro que fue muy disputado, pero que terminaron perdiendo en los últimos minutos del cotejo.

TE RECOMENDAMOS: Dieciseisavos de final Memes de México vs Ecuador inundan las redes sociales antes del partido del Mundial

Los nipones se habían adelantado en el marcador en el primer tiempo con un gol de Kaishu Sano; sin embargo, en el segundo tiempo la experiencia y nivel de la Canarinha se impuso sobre los Samuráis Azules para llevarse la victoria con una anotación en el tiempo de compensación de Gabriel Martinelli.

Japón vuelve a quedarse a las puertas de clasificar a la segunda ronda de eliminación directa, ya que en todas sus participaciones han caído en el cuarto partido que disputan en el torneo internacional, aunque poco a poco se colocan como una selección fuerte.

¡GRACIAS,MÉXICO! 👏

Hoy Japón dio un gran partido, y aunque el sueño de este mundial terminó, nos quedamos con el gran apoyo y cariño que México le brindó a los Samurai Blue

¡Muchas gracias a todos los mexicanos que animaron a Japón! 🙇 Esperamos que sigan con el Samurai Blue🙇‍♀️ pic.twitter.com/ZCzgj6oa8x — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) June 30, 2026

¿Qué sigue para la Selección de Japón?

Tras la eliminación de la selección de Japón, los jugadores volverán a su club para iniciar su pretemporada de cara a la siguiente campaña y en 2027 los nipones tienen su participación en la Asian Cup.

Los Samuráis Azules están en el Grupo F del torneo y se medirán a Indonesia, Tailandia y Qatar, combinados que no deberían de complicar a los nipones para poder pasar a la fase de eliminación directa como primer lugar de su sector.

La Copa Asiática arranca el 7 de enero de 2027 con el partido entre Arabia Saudita y Palestina, pero Japón debuta hasta el 11 del mismo mes ante su similar de Indonesia.

DCO