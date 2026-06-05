¿Habrá secuela de Y dónde están las rubias y Scary Movie 7?

Los hermanos Wayans revelaron que se vienen más proyectos de sus películas icónicas de los años dos miles tras el estreno de Scary Movie, la cinta que trae de vuelta a Anna Farris, Regina Hall, Marlon y Shawn Wayans a la pantalla grande.
Ya fuera por nostalgia o genuino amor por la peculiar comedia que caracteriza las producciones de los hermanos, el público ha recibido con emoción la nueva entrega y es casi seguro que si revisitan otros proyectos similares, como Y dónde están las rubias, tendrán un recibimiento similar.
¿Habrá secuela de Y dónde están las rubias 2 y Scary Movie 7?
Si bien Scary Movie debutó con una calificación bastante baja en Rotten Tomatoes, con un porcentaje de aprobación de entre el 20% y el 32% por parte de los especialistas y un promedio de 3.0 estrellas en Letterbox, muchas personas siguen entusiasmadas por el filme.
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Esta aceptación abre la posibilidad de que haya una próxima entrega. Según dijo Marlon Wayans, la nueva cinta “se está escribiendo sola” gracias al buen trabajo de cineastas detrás de proyectos como Obsesión y Backrooms.
“Gracias chicos, sigan haciendo películas”, dijo el histrión. La saga siempre se ha inspirado en proyectos exitosos y recientemente, el terror ha sabido destacar sobre otras producciones.
Marlon Wayans confirmó que si la película parodia de terror tiene éxito, existe la posibilidad de que haya una secuela de Y dónde están las rubias 2, otra cinta icónica de los años dos miles y de su carrera como creadores.
“Si (Scary Movie 6) tiene éxito, un White Chicks 2 puede suceder. Aún no lo estamos haciendo”, dijo brevemente, pero eso fue suficiente para encender al público y próximas preguntas sobre la historia que podríamos ver.
Recordemos que la cinta de comedia aborda la historia de dos agentes del FBI que deben escoltar a dos socialités a un fin de semana en Los Hamptons, pero por un accidente deben fingir ser ellas mientras investigan un misterio.
Se desconoce cuál sería la trama de una segunda entrega de Y dónde están las rubias, ya que la primera película terminó con todos descubriendo el secreto de los protagonistas y ellos atrapando a los villanos. ¿Será que veamos a Terry Crews en la secuela?