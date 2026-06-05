¿Habrá secuela de Y dónde están las rubias y Scary Movie 7?

Y dónde están las rubias 2 y Scary Movie, las secuelas más esperadas

Los hermanos Wayans revelaron que se vienen más proyectos de sus películas icónicas de los años dos miles tras el estreno de Scary Movie, la cinta que trae de vuelta a Anna Farris, Regina Hall, Marlon y Shawn Wayans a la pantalla grande.

Ya fuera por nostalgia o genuino amor por la peculiar comedia que caracteriza las producciones de los hermanos, el público ha recibido con emoción la nueva entrega y es casi seguro que si revisitan otros proyectos similares, como Y dónde están las rubias, tendrán un recibimiento similar.

👻🍿Los creadores originales de #ScaryMovie están de regreso.



Tras más de 20 años lejos de la franquicia, los hermanos Wayans vuelven para una nueva entrega que busca recuperar la esencia de las primeras películas😱🔥



¿Listos para el regreso?

Aquí te contamos más al respecto 👇 pic.twitter.com/mS13lnh1Sy — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) June 5, 2026

¿Habrá secuela de Y dónde están las rubias 2 y Scary Movie 7?

Si bien Scary Movie debutó con una calificación bastante baja en Rotten Tomatoes, con un porcentaje de aprobación de entre el 20% y el 32% por parte de los especialistas y un promedio de 3.0 estrellas en Letterbox, muchas personas siguen entusiasmadas por el filme.

Esta aceptación abre la posibilidad de que haya una próxima entrega. Según dijo Marlon Wayans, la nueva cinta “se está escribiendo sola” gracias al buen trabajo de cineastas detrás de proyectos como Obsesión y Backrooms.

“Gracias chicos, sigan haciendo películas”, dijo el histrión. La saga siempre se ha inspirado en proyectos exitosos y recientemente, el terror ha sabido destacar sobre otras producciones.

@cinefiloboliviano Los hermanos Wayans —particularmente Keenen Ivory, Shawn y Marlon— transformaron el cine de comedia al crear y lanzar ⁠Scary Movie en el año 2000, una producción que revolucionó el género de la parodia al burlarse sin filtros de los grandes éxitos del cine de terror de la época como Scream e I Know What You Did Last Summer. Aunque Keenen dirigió las dos primeras entregas, y Shawn y Marlon las protagonizaron y coescribieron, la familia fue apartada de la saga a partir de la tercera película debido a amargas disputas contractuales con los productores Harvey y Bob Weinstein. No obstante, tras más de dos décadas de ausencia y con los derechos fuera del control de los Weinstein, los hermanos Wayans han concretado su esperado regreso con el desarrollo y estreno de la película ⁠Scary Movie 6 para recuperar la esencia políticamente incorrecta y el humor absurdo que definió al fenómeno original. #CinefiloBoliviano #ScaryMovie #ScaryMovie6 #Obsession #Backrooms ♬ som original - clovmsc

Marlon Wayans confirmó que si la película parodia de terror tiene éxito, existe la posibilidad de que haya una secuela de Y dónde están las rubias 2, otra cinta icónica de los años dos miles y de su carrera como creadores.

“Si (Scary Movie 6) tiene éxito, un White Chicks 2 puede suceder. Aún no lo estamos haciendo”, dijo brevemente, pero eso fue suficiente para encender al público y próximas preguntas sobre la historia que podríamos ver.

Recordemos que la cinta de comedia aborda la historia de dos agentes del FBI que deben escoltar a dos socialités a un fin de semana en Los Hamptons, pero por un accidente deben fingir ser ellas mientras investigan un misterio.

Se desconoce cuál sería la trama de una segunda entrega de Y dónde están las rubias, ya que la primera película terminó con todos descubriendo el secreto de los protagonistas y ellos atrapando a los villanos. ¿Será que veamos a Terry Crews en la secuela?