Recientemente Valentino Martin, uno de los hijos gemelos de Ricky Martin, ha despertado curiosidad entre los seguidores del cantante, pues el joven pidió en redes sociales no ser comparado con su padre.

El cantante puertorriqueño siempre ha sido reservado respecto a su vida privada y sobre la identidad de las madres de sus hijos, pero algunos rumores lo han vinculado a figuras públicas latinas. Esto sabemos sobre la mamá de Valentino y Matteo.

¿Quién es la mamá de Valentino, el hijo de Ricky Martin?

Valentino Martin nació en agosto de 2008 junto a su hermano Matteo, mediante gestación subrogada. Ricky Martin ha explicado en varias entrevistas que tomó la decisión de convertirse en padre a través de este método, por lo que no existe una madre presente en la crianza de los gemelos.

Sin embargo, en redes sociales y medios se ha especulado sobre nombres de mujeres cercanas al cantante, entre ellas la presentadora venezolana Eglantina Zingg, quien es amiga del puertorriqueño, aunque nunca se ha confirmado relación alguna con la maternidad de los niños.

Los fans de Ricky Martin aseguran que la modelo y los gemelos Valentino y Matteo son idénticos.

¿Quién es Eglantina Zingg?

Eglantina Zingg es una modelo, presentadora y actriz venezolana de 45 años, reconocida por su trabajo en televisión y por su participación en proyectos de moda y entretenimiento. Por herencia materna es sobrina de la reconocida diseñadora Carolina Herrera.

Ha sido conductora de programas internacionales y es considerada una figura influyente en Latinoamérica. Condujo L’Gueveo y presentó los MTV Video Music Awards Latinoamérica y los MTV Movie Awards, además de Project Runway Latinoamérica.

#NotasDeImpacto Ricky Martin posa con bella amiga Eglantina Zingg ¡y ya sospechan que ella es la mamá de sus hijos! pic.twitter.com/jVIKFsM8uw — Raúl Brindis (@raulbrindis) July 11, 2017

¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin y quiénes son sus mamás?

Ricky Martin es padre de cuatro hijos, ellos son Matteo y Valentino (2008), Lucía (2018) y Renn (2019). Todos nacieron mediante gestación subrogada, por lo que no hay información sobre las madres de los niños.

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