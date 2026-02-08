Bad Bunny tiró la casa por la ventana en el medio tiempo y contó con un invitado de lujo, el también puertorriqueño Ricky Martin, quien sorprendió al aparecer sobre el escenario interpretando una de las canciones más destacadas del reguetonero.

Así fue la aparición de Ricky Martin en el medio tiempo de Bad Bunny

Y es que durante la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Ricky Martin interpretó una parte del tema ‘Lo que le pasó a Hawái’, del álbum Debí tirar más fotos del estelar de la velada.

Super Bowl 2026: Ricky Martin aparece en el medio tiempo con Bad Bunny ı Foto: Reuters

El cantante de 54 años de edad apareció vestido de blanco con un pantalón de vestir y una camisa abierta sobre una camiseta de fondo con zapatos blancos y un cinturón café para definir su figura.

Martin apareció sentado en una de las sillas características del reciente álbum del famoso, en medio de hojas verdes y pencas de plátano. Con su característica voz, rindió una versión solemne al tema sobre la colonialización americana en países como Puerto Rico.

El momento duró apenas unos segundos, pero sin duda su aparición sorprendió a miles de fanáticos, además de que interpretó una de las partes más virales y contundentes de la canción, donde se habla del despojo que sufren los boricuas.

ricky martin performing during bad bunny’s super bowl halftime show !

pic.twitter.com/sWEROKDmvS — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026

"Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo...“, cantó brevemente, sin mencionar a Hawái en su interpretación.

Ricky Martin es otro de los artistas que han destacado a lo largo de los años por alzar la voz frente a la situación de Puerto Rico frente a Estados Unidos, por lo que elección de la canción fue ideal.

