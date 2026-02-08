Activistas reparten toallas anti-ICE inspiradas en Bad Bunny afuera del estadio del Super Bowl 2026

Este año el Super Bowl LX 2026, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no sólo es un evento deportivo de gran magnitud, sino también un escenario de protesta política y social.

En medio de la expectativa por el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, y el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, un grupo de activistas sorprendió a los asistentes al repartir toallas con mensajes en contra del ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Activistas reparten toallas anti-ICE inspiradas en Bad Bunny afuera del estadio del Super Bowl

De acuerdo con medios estadounidenses, el colectivo Contra-ICE distribuyó toallas con el lema “ICE Out” (Fuera ICE) a los aficionados que ingresaban al estadio esta tarde para presenciar el Super Bowl.

Las piezas también mostraban la imagen de un conejo, en clara referencia a Bad Bunny, pateando un balón de fútbol americano atrapado en un bloque de hielo, un diseño que combina el simbolismo del artista con la crítica a las políticas migratorias de Estados Unidos.

Las toallas incluían además un código QR, mediante el cual los activistas invitaron a los espectadores a levantar el mensaje de “ICE Out” cada vez que los árbitros marcaran una penalización durante el partido. Las ilustraciones fueron realizadas por el activista Lalo Alcaraz.

Ilustración de toallas anti-ICE inspiradas en Bad Bunny ı Foto: Colectivo Contra-ICE

Esta acción busca visibilizar las denuncias contra las redadas y operativos migratorios que, según organizaciones proinmigrantes, han generado violencia y discriminación en comunidades latinas que habitan Estados Unidos.

La protesta en el Super Bowl coincide con la presencia de Bad Bunny en el show de medio tiempo, el cual tuvo un mensaje en favor de la unión de los países de América y en contra del odio. El artista puertorriqueño ha sido reconocido con anterioridad por incorporar símbolos de identidad cultural y mensajes de resistencia en sus presentaciones.

¿Quiénes están detrás de las toallas anti-ICE del Super Bowl?

Aunque muchos pensarían que la distribución de las toallas anti-ICE en el Super Bowl 2026 fue organizada directamente por Bad Bunny como parte de su show de medio tiempo, la realidad es distinta. Detrás de esta acción se encuentra el colectivo de activistas CONTRA-ICE.

Según lo que señalan en su sitio oficial, se definen como “un colectivo de músicos y artistas unidos como respuesta creativa a los ataques, secuestros, asesinatos y tratos inhumanos de comunidades y familias aterrorizadas por ICE y las fuerzas del orden en los Estados Unidos”.