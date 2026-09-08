Scarlett Camberos cuenta la surrealista manera en la que se enteró de su nominación al Balón de Oro Femenil

Scarlett Camberos platicó lo que significa estar entre las nominadas al Balón de Oro Femenil 2026.

Scarlett Camberos, delantera del América Femenil, narró a los canales oficiales de las Águilas la manera en la que se enteró de que está entre las 30 candidatas al Balón de Oro Femenil 2026, noticia de la que se enteró gracias a los múltiples mensajes de felicitación que le llegaron al celular.

“Creo que me estaba lavando los dientes y haciendo mi rutina y empecé a ver mensajes de mi representante y varias personas de que: ‘¡Felicidades!’, ‘¡Enhorabuena!’. Y yo: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces entré a las redes y ya es cuando vi", confesó la atacante de las Águilas acerca de cómo vivió este especial momento.

La reacción de la mamá de Scarlett Camberos ante la noticia

Scarlett Camberos comentó que la primera persona a la que le presumió su candidatura para el Balón de Oro Femenil 2026 fue su mamá, quien de momento pensó que era un galardón de parte de la Concacaf.

“Le dije: ‘Ma, creo que me nominaron para el Balón de Oro’. Y mi mamá: ‘¿Qué es esto de Concacaf?’. Y yo: ‘No, ma, como el Balón de Oro del que gana Messi cada año’. Y creo que ahora sí ya sabe qué es, pero estaba confundida", platicó la futbolista de 25 años.

Scarlett Camberos también resaltó que su nominación al Balón de Oro Femenil 2026 la hace sentir orgullosa y contenta por todo el camino que ha recorrido como futbolista.

Es increíble. Creo que hace tres o cuatro años, cuando yo llegué en mi primera etapa, nunca vi venir esto. Scarlett Camberos



“Puedo estar orgullosa de mi trabajo. Siento que a veces me cuesta mucho ver hacia atrás y decir: ‘Ah, esto lo he hecho bien y estoy orgullosa de esto’. Entonces, una nominación así me hace reflexionar y sí, estoy muy feliz”, enfatizó la también delantera de la Selección Mexicana.

Scarlett Camberos ve nominación al Balón de Oro como una motivación

Scarlett Camberos afirmó estar convencida de que todavía no ha alcanzado su techo como futbolista, por lo que su aparición entre las 30 candidatas al Balón de Oro 2026 la motiva a trazarse más metas en su carrera.

“Siento que ni he llegado a mi potencial como jugadora y todavía tengo mucho por crecer y aprender. Me viene como una motivación extra para seguir haciendo esas cosas, seguir creciendo y seguir siendo ambiciosa”, concluyó la delantera del América Femenil, club del que ha formado parte en dos etapas, la primera de 2022 a 2023 y la segunda desde 2024 a la fecha.

EVG