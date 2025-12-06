Pitbull Cruz y Lamont Roach protagonizan una tremenda batalla que termina en empate tras 12 rounds

Isaac ‘Pitbull’ Cruz protagonizó una tremenda batalla ante Lamont Roach, la cual terminó con un gris empate y con el boxeador mexicano muy molesto con las decisiones del réferi, pues al final de la pelea mostró su descontento con el juez cuando le hicieron la entrevista final.

En este combate estaba en juego el Título Mundial Interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual retuvo el ‘Pitbull’ Cruz tras el empate con Lamont Roach. En la transmisión de la pelea, los comentaristas dejaron en claro que esta podría ser catalogada como el mejor combate del año.

Cruz y Roach dejaron de lado estudiar al rival desde el primer round, pues los dos salieron a buscar la victoria realizando varias combinaciones y con ganas de mandar a su rival a la lona para llenarle el ojo a los jueces.

The moment Isaac 'Pitbull' Cruz knocked down Lamont Roach Jr 😳pic.twitter.com/1qb27BIuNI — Ring Magazine (@ringmagazine) December 7, 2025

La pelea comenzó a inclinarse hacia el lado del ‘Pitbull’ Cruz, pues en el tercer round aprovechó un descuido en la guardia de Roach para entrar y conectar un gancho a la cara del estadounidense, desestabilizándolo y mandándolo a la lona para iniciar el conteo del réferi.

Sin embargo, el boxeador mexicano mostró su descontento con el réferi, que para él favoreció a Lamont Roach durante toda la pelea.

“Yo hice mi trabajo; los jueces vieron lo que el referí lo favoreció y yo solo vine a hacer una gran pelea y a brindarme a la gente de San Antonio, que es lo que se mereció. Yo gané; el que me quitó la pelea fue el referí”, comentó el boxeador mexicano.

Pitbull getting rude! 😆#Boxing Lamont Roach vs Pitbull Cruz pic.twitter.com/Uxwzz7Biak — Pursuit of Greatness (@PofGreatness) December 7, 2025

Para los últimos rounds, el entrenador de Isaac Cruz le dijo a su pupilo que el nuevo plan era ir al ataque contra Lamont Roach y moverse por el ring para evitar que su rival lo contactara.

El mexicano dejó en claro que le daría la revancha a Lamont Roach en el futuro; sin embargo, dejó en claro que sí lo haría, “pero con cambio de réferi, que no se vea la localidad”.

Además, explicó que durante la pelea el réferi le comentó “que él se acercaba mucho y el referí manifestó que él estaba pegando abajo, pero era que él se acercaba mucho y el golpe estallaba abajo”.

DCO