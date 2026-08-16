Arsenal humilla al Manchester City y conquista la Community Shield

El Arsenal ganó la Community Shield a costa del Manchester City.

El Arsenal ganó su primer trofeo de la Temporada 2026-2027 al golear 3-0 al Manchester City en Cardiff, Gales, en el duelo que definió al campeón de la Community Shield, en el que se enfrentan los monarcas de la Premier League y de la FA Cup.

Los Gunners ganaban el encuentro realizado en el Estadio Millenium desde el minuto 1 gracias al gol de vestidor del italiano Riccardo Calafiori.

El alemán Kai Havertz aumentó la ventaja para el Arsenal con su anotación al minuto 28. El noruego Martin Odegaard puso cifras definitivas con el 3-0 en los primeros momentos de la parte complementaria (48′).

Así se fraguó la goleada del Arsenal sobre el City

Apenas iban 24 segundos de acción cuando el italiano Riccardo Calafiori definió con un toque de zurda en el área para inaugurar la pizarra.

El alemán Kai Havertz remató de cabeza en el área para conseguir la segunda diana del Arsenal en el Estadio Millenium.

El noruego Martin Odegaard hizo gala de su técnica al hacerle una magistral finta al italiano Gianluigi Donnarumma para marcar el 3-0 de los actuales subcampeones de la Champions League.

¿Cuántos trofeos de Community Shield tiene el Arsenal?

El Arsenal ha ganado 18 veces la Community Shield, y la más reciente de ellas había sido en 2023, cuando también se impuso al Manchester City, aunque en aquella ocasión lo hizo en serie de penaltis (4-1) después de un empate 1-1.

Los dirigidos por Mikel Arteta disputaron este trofeo a inicio de temporada por su condición de campeones de la Premier League, luego de que hace unos meses ganaron su primera liga en 22 años.

Por su parte, el Manchester City jugó la Community Shield en su condición de ganador de la FA Cup, título que obtuvo tras derrotar 1-0 al Chelsea en el duelo definitivo.

Los Citizens estrenan técnico a partir de esta campaña con el italiano Enzo Maresca, el sustituto del español Pep Guardiola, quien estaba al frente de los Sky Blues desde 2016.

EVG