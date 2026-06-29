Fuera de Canchas

El Pato Merlín ya tiene playeras de la Selección Mexicana: venden uniformes con su imagen en Tepito durante el Mundial 2026

El famoso pato que conquistó las tribunas ahora protagoniza mercancía inspirada en el Tricolor, en uno de los mercados más famosos del país

El fenómeno de Merlín continúa creciendo durante el Mundial 2026 y ya inspira mercancía no oficial.
El fenómeno de Merlín continúa creciendo durante el Mundial 2026 y ya inspira mercancía no oficial. Foto: Caputras de Pantalla del X @ESPNmx
Por:
Iván Cuapio Escobar

El fenómeno del Pato Merlín sigue creciendo durante el Mundial 2026. Ahora, el ave que conquistó a miles de aficionados ya dio el salto a la mercancía futbolera, luego de que comerciantes de Tepito comenzaran a vender playeras de la Selección Mexicana con su imagen estampada.

Videos difundidos en redes sociales muestran distintos modelos inspirados en el famoso pato, desde réplicas del jersey verde del Tricolor hasta playeras de diseño casual. Los vendedores ofrecen las prendas con precios que van de los 250 a los 300 pesos, aprovechando la enorme popularidad que Merlín ha alcanzado durante la Copa del Mundo.

El personaje, que comenzó como un aficionado más en las tribunas, se ha convertido en uno de los grandes símbolos no oficiales del Mundial. Su presencia en los partidos de México, los videos virales y el cariño que despertó entre la afición hicieron que rápidamente trascendiera las canchas.

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Merlín ya es todo un fenómeno del Mundial

La fiebre por el pato ha ido mucho más allá de las redes sociales. Hace apenas unos días obtuvo el registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), poco después de ser nombrado embajador oficial de la Host City Ciudad de México para la Copa del Mundo 2026.

Su agenda tampoco se ha detenido. Durante el fin de semana llegó a Monterrey, donde primero fue sometido a una revisión veterinaria para confirmar que se encuentra en perfectas condiciones antes de continuar con sus actividades públicas.

Posteriormente, el popular pato se reunirá con el influencer Poncho de Nigris, quien desde días atrás había manifestado su deseo de conocerlo y colaborar con el en algunos proyectos.

De las tribunas al corazón de la afición mexicana

Todo comenzó cuando Merlín apareció acompañando a sus dueños durante los partidos de la Selección Mexicana. Su comportamiento, las imágenes captadas por las cámaras y el cariño del público lo convirtieron rápidamente en uno de los personajes más comentados del torneo.

Desde entonces ha participado en entrevistas, programas de televisión, eventos promocionales y ahora también inspira mercancía que ya puede encontrarse en uno de los mercados más emblemáticos de la capital mexicana.

Con México todavía en competencia y la popularidad del Pato Merlín en su punto más alto, todo apunta a que el simpático ave seguirá siendo uno de los rostros más representativos y queridos del Mundial 2026, tanto dentro como fuera de los estadios.

ice

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