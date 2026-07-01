Místico, Atlantis y Máscara Dorada encabezan cartelera de lujo del viernes espectacular en la Arena México

a Arena México volverá a convertirse este viernes en el escenario principal de la lucha libre mexicana con una cartelera encabezada por Místico, Atlantis y Máscara Dorada, quienes harán equipo para enfrentar a Hechicero, Ángel de Oro y Niebla Roja en la lucha estelar del Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La función también contará con una defensa del Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio, una esperada revancha de las Amazonas del CMLL y varios combates que reunirán a algunas de las principales figuras de la empresa, por lo que se espera una de las mejores noches de lucha libre de la temporada.

🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 3 de Julio '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/tcbhaf1dXW



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Leyenda”: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/XJYon1nQSs — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 30, 2026

Místico lidera una cartelera llena de estrellas del CMLL

El combate principal enfrentará a tres de los luchadores más populares del bando técnico. Místico, Máscara Dorada y el histórico Atlantis buscarán imponer condiciones ante la peligrosa tercia conformada por Hechicero, Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes llegan como uno de los equipos rudos más sólidos de la actualidad.

La lucha semifinal tendrá otro de los grandes atractivos de la noche, ya que el estadounidense Flip Gordon expondrá el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio frente a Volador Jr., uno de los máximos referentes del CMLL y favorito del público capitalino.

En la rama femenil también habrá cuentas pendientes. Tessa Blanchard y Garra Negra volverán a encontrarse con Persephone y Keyra, luego de la intensa rivalidad que protagonizaron la semana pasada.

Cartelera completa y dónde ver EN VIVO el Viernes Espectacular

La función también incluirá el duelo entre Dragón Rojo Jr. y Star Jr. contra Bárbaro Cavernario y Zandokan Jr., además del enfrentamiento entre Los Forajidos (Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.) frente a Los Herederos (Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr.).

La velada abrirá con el combate entre Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus ante Virus, Cerebro Negro Jr. e Infinito.

Cartelera completa

Lucha estelar: Místico, Máscara Dorada y Atlantis vs Hechicero, Ángel de Oro y Niebla Roja.

Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio: Flip Gordon (campeón) vs Volador Jr.

Revancha de Amazonas: Tessa Blanchard y Garra Negra vs Persephone y Keyra.

Tercera lucha: Dragón Rojo Jr. y Star Jr. vs Bárbaro Cavernario y Zandokan Jr.

Segunda lucha: Los Forajidos vs Los Herederos.

Primera lucha: Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus vs Virus, Cerebro Negro Jr. e Infinito.

Los boletos pueden adquirirse en las taquillas de la Arena México o mediante Ticketmaster.

La función comenzará a las 20:30 horas y podrá seguirse EN VIVO mediante la membresía “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal oficial de YouTube del CMLL, además de la señal de Fox Sports 2. También tendrá retransmisión el sábado a las 15:30 horas por Canal 9.

ice