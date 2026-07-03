¿Y si sí?... Real Betis ilusiona con Gilberto Mora tras su brillante Mundial 2026 con México

Gilberto Mora continúa robándose los reflectores durante la Copa del Mundo 2026. Luego de convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo con la Selección Mexicana, el juvenil de Xolos de Tijuana ahora fue protagonista de una publicación del Real Betis que rápidamente encendió la ilusión entre los aficionados.

El conjunto español compartió en sus redes sociales una imagen donde aparecen Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora vistiendo la playera verdiblanca, acompañada únicamente por la frase que se ha vuelto tendencia alrededor del joven mediocampista mexicano: “¿Y si sí?”.

Aunque el club andaluz no hizo referencia a un posible fichaje ni existe información oficial sobre un interés por el futbolista, la publicación bastó para generar miles de comentarios de aficionados mexicanos que comenzaron a especular con un posible salto de Mora al futbol europeo.

La euforia por Gil Mora sigue creciendo

El impacto de Mora Zambrano en el Mundial 2026 ha provocado que su nombre trascienda mucho más allá de México.

Su actuación frente a Ecuador en los dieciseisavos de final lo colocó como uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, además de recibir elogios por su personalidad, visión de juego y capacidad para asumir responsabilidades en un escenario de máxima exigencia.

Con apenas 17 años, el mediocampista surgido de la cantera de Xolos ya es considerado una de las principales joyas del futbol mexicano y diversos analistas internacionales lo han señalado como uno de los prospectos con mayor proyección rumbo al futbol europeo.

Fidalgo también aparece en la publicación

La imagen compartida por el Betis también llamó la atención por la presencia de Álvaro Fidalgo, quien actualmente milita en el conjunto español tras llegar procedente del Club América y que además ya forma parte de la Selección Mexicana.

El llamado “Maguito” obtuvo su naturalización mexicana, debutó con el Tricolor en marzo de 2026 y marcó su primer gol con la selección durante la fase de grupos del Mundial ante Chequia. Desde entonces comparte concentración con Gilberto Mora bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Por ahora, el guiño del Betis se queda únicamente como una publicación en redes sociales y no existe confirmación de negociaciones entre el club español y Xolos de Tijuana.

Sin embargo, el mensaje alimentó la expectativa sobre el futuro del juvenil mexicano, quien continúa concentrado con la Selección Mexicana de cara al compromiso frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

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