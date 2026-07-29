¡CONFIRMADO! México albergará la Copa Oro en 2027 después de 24 años de jugarse en Estados Unidos

La Copa Oro lleva 35 años llevándose a cabo en Estados Unidos y en algunas ediciones con sedes alternas, como México, Canadá, Jamaica y Costa Rica. Sin embargo, desde 2003 el torneo regional de la Concacaf no se lleva a cabo en territorio azteca, pero el siguiente año esto puede terminar.

Con información del periodista Luis Castillo, México tendrá participación en la edición 2027 de la Copa Oro como sede y esta decisión se toma después de que la Concacaf vio cómo se vivió el Mundial 2026 en nuestro país, además de que buscan que la final del torneo regional se lleve a cabo en la cancha del Estadio Azteca.

¡México jugará en el 2027, como local, la Copa Oro! 🏆🇲🇽



LA COPA ORO SE JUGARÁ EN TERRITORIO MEXICANO. pic.twitter.com/KOsjN8f4bX — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) July 29, 2026

¿Quién fue campeón la última vez que México fue anfitrión de la Copa Oro?

La última vez que México fue anfitrión de la Copa Oro fue en 2003 cuando compartió el torneo con Estados Unidos. En aquella edición el país vecino tuvo dos sedes y nuestro país solo tuvo actividad en el Estadio Azteca.

En aquella ocasión, la Selección Mexicana avanzó como primer lugar de su grupo, venció a Jamaica en cuartos de final, a Costa Rica en las semifinales y en la gran final derrotó a Brasil por marcador de 1-0 para coronarse en el torneo regional.

Después de eso, México no volvió a ser sede de la Copa Oro, ya que Concacaf decidió llevar el torneo a Estados Unidos y desde entonces el país vecino ha albergado el certamen de la Concacaf y para 2027 la Selección Nacional buscará revalidar el título.

México buscará defender su corona en la Copa Oro 2025 ı Foto: X de la Copa Oro

México busca el tricampeonato en la Copa Oro

México ha ganado en 13 ocasiones la Copa Oro, pero en las dos últimas ediciones del torneo regional la Selección Mexicana se ha convertido en el rey de la Concacaf, siendo bicampeón y para el 2027 buscará el tricampeonato.

La Selección Mexicana es una de las favoritas para llegar a la final de la Copa Oro 2027, pero del otro lado tienen a Estados Unidos que poco a poco han mejorado en la región y han complicado a México en algunas competencias.

DCO