¿Cuál es el estado de salud de Pierroth Jr? | VIDEO

Durante una pelea de Pierroth Jr. y Fresero Jr. que se llevó a cabo en la Arena Neza el pasado 14 de junio, el luchador sufrió un terrible incidente pues se desvaneció en el centro del ring cuando estaba a punto de lanzarse fuera del cuadrilatero.

En redes sociales circula un video del momento exacto en el que Pierroth Jr. comienza a desvanecerse, pues en cuestión de segundos perdió el control total de su cuerpo y terminó en el suelo del ring.

La lucha entre ambos deportistas se realizaba como un espectáculo regular, Fresero Jr. le da un golpe en el pecho a Pierrot Jr. quien le responde con una patada al aire con ambas piernas directo al pecho que lo lanza fuera del ring.

Sin embargo, luego de que el luchador vestido de un amarillo brillante tomara un impulso con las cuerdas para rematar a Fresero Jr., Pierroth Jr. parece tropezar para después perder toda fuerza, por lo que su rival decidió actuar rápidamente y subirse de nueva cuenta al cuadrilátero para brindarle asistencia.

Pierrot Jr. recibió atención de manera inmediata por parte de los servicios de emergencia de la Arena Neza, quienes retiraron al luchador del cuadrilatero en una camilla para que este pudiera recibir una atención más especializada.

Este es el momento exacto en el que el luchador #PierrothJR se desvaneció justo antes de lanzarse del cuadrilátero pic.twitter.com/EcIcKidB4J — Erendira Haros (@erendiraharos) June 23, 2026

Este es el estado de salud de Pierroth Jr.

Por medio de una publicación en las redes sociales oficiales del luchador, la esposa de Pierroth Jr. informó que toda su familia se encontraba acompañándolo en México tras el incidente en el ring.

Precisó que Pierroth Jr. “presentó un cuadro de desgaste físico que requirió valoración médica preventiva”, y luego de que se le realizaran los estudios necesarios se descartó un preinfarto o infarto.

La esposa del luchador apuntó que su estado de salud actual estable, y que actualmente continúa siguiendo las indicaciones médicas que recibió para poder recuperarse lo más rápido posible.

Agradeciendo la preocupación y cariño que han emitido los seguidores de Pierroth Jr., su esposa resaltó que Fresero Jr. demostró en todo momento el compañerismo que existe en la lucha libre mexicana “a pesar de su rivalidad”.

En comentarios de la publicación los seguidores del luchador mexicano emitieron su felicidad y alivio al recibir tan buena noticia tras el incidente que se registró en la Arena Neza, y le desearon pronta recuperación a Pierroth Jr.

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