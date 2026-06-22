CMLL presenta función este miércoles con un horario muy especial

El Difunto, del CMLL, estará en el evento estelar de este 24 de junio

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presenta una gran función este miércoles 24 de junio en la Arena México, en un horario especial de las 16:30 horas, para vivir La Mejor Lucha Libre del Mundo, y al terminar apoyar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

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🚨¡HORARIO ESPECIAL PARA QUE AL TERMINAR APOYEMOS A MÉXICO!



📍Arena México

🗓️ Miércoles 24 de Junio '26

🕟 4:30 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/meiLyQCpM9



⚠️ Este evento NO será transmitido... ¡ven a disfrutarlo EN VIVO! pic.twitter.com/qUN3x0sIdJ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 22, 2026

La lucha estelar será un atractivo enfrentamiento en relevos, donde se medirán grandes figuras del pancracio, Dulce Gardenia y Flip Gordon unirán fuerzas para medirse a El Difunto y El Cobarde, en un choque que promete intensidad y grandes emociones de principio a fin.

Además, la función contará con encuentros especiales de Amazonas, microestrellas, y muchas más emociones que se vivirán en La Catedral de la Lucha Libre.

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Cartelera completa

Lucha estelar en relevos: Dulce Gardenia y Flip Gordon vs El Difunto y El Cobarde

Lucha semifinal de tríos: Fuego, Espíritu Negro y Rey Cometa vs Virus, Okumura y Shoma Kato

Evento especial en Match Relámpago de Amazonas: Garra Negra vs Zeuxis

Segunda lucha de Microestrellas: Periquito Sacaryas y Kemalito vs Chamuel y Tengu

Primera lucha a una caída: Alexius y Fury Boy vs Kamelot y Carnífice

¿Dónde se pueden ver EN VIVO las funciones del CMLL?

Los aficionados que quieran seguir y disfrutar en vivo las funciones del CMLL se tienen que suscribir a la Membresía del canal de YouTube del organismo, donde se transmiten las mismas y se muestra contenido exclusivo. Sin embargo, vale la pena aclarar que el evento del 24 de junio no será transmitido.

Las entradas para las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre están a la venta en las taquillas de la Arena Coliseo y de la Arena México, además de que también pueden conseguirse en Ticketmaster.

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