¿Qué le pasó a Pierroth Jr.? El dramático momento en que el luchador se desvanece en plena función (VIDEO)

El luchador mexicano Pierroth Jr. protagonizó uno de los momentos más impactantes del fin de semana, luego de desvanecerse en plena función de lucha libre celebrada en la Arena Neza. El video del incidente rápidamente se hizo viral en redes sociales y provocó preocupación entre los aficionados, hasta que horas después su familia explicó qué ocurrió realmente y cómo se encuentra de salud.

El incidente ocurrió durante la función Invasión Indy: Guerra en el 6x6, cuando Pierroth Jr. enfrentaba a Fresero Jr. Tras recibir un golpe y recorrer unos pasos sobre el cuadrilátero, el gladiador perdió estabilidad, sus piernas cedieron y terminó desplomándose sobre la lona, obligando al réferi a detener inmediatamente el combate.

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Así fue el momento en que Pierroth Jr. perdió el conocimiento

Las imágenes muestran que, tras la caída, Pierroth Jr. dejó de responder durante algunos instantes. El personal médico ingresó de inmediato al ring para brindarle atención, mientras Fresero Jr. corrió a auxiliar a su rival aflojándole las botas y la máscara para facilitar su respiración.

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Minutos después, el luchador fue inmovilizado en una camilla y trasladado en ambulancia a un hospital del sur de la Ciudad de México para realizarle diversos estudios médicos.

El gesto de Fresero Jr. fue ampliamente reconocido por aficionados en redes sociales, quienes destacaron el compañerismo que mostró pese a la rivalidad deportiva que existía sobre el cuadrilátero.

¿Qué le pasó a Pierroth Jr.?

Tras la incertidumbre generada por el video, la esposa del luchador publicó un comunicado en las redes sociales oficiales de Pierroth Jr., donde informó que el desvanecimiento fue consecuencia de un cuadro de desgaste físico que requirió valoración médica preventiva.

Además, explicó que los estudios realizados descartaron un preinfarto o un infarto, versiones que comenzaron a circular en redes sociales poco después del incidente.

La familia agregó que el gladiador permanece estable y bajo observación médica, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo de la afición, de la Arena Neza y de Fresero Jr., a quien reconocieron por el apoyo brindado durante la emergencia.

Como muestra de tranquilidad, el propio Fresero Jr. publicó un mensaje dirigido a su compañero: “Sé que te vas a poner bien”, mientras cientos de aficionados continúan enviándole mensajes de pronta recuperación.

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