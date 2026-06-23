Niegan amparo a Omar Bravo; seguirá en penal de Puente Grande

Un juez federal negó el amparo promovido por el exfutbolista Omar Bravo contra la vinculación a proceso que enfrenta por el delito de abuso sexual infantil agravado, por lo que seguirá en el penal de Puente Grande, Jalisco.

El recurso interpuesto por la defensa del exjugador, quien es identificado en los procesos judiciales como Omar “N”, buscaba revertir la vinculación a proceso dictada en su contra el 10 de octubre de 2025.

Omar Bravo, exfutbolista mexicano, quien fue denunciado por presunto abuso sexual infantil. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, el juez federal determinó negar el amparo al considerar improcedentes los argumentos presentados por la defensa. La negativa del amparo fue notificada al exfutbolista el 22 de junio de 2026 dentro del complejo penitenciario.

La resolución judicial implica que Omar “N” continuará su proceso penal internado en la Comisaría de Prisión Preventiva de Puente Grande, en El Salto, Jalisco.

Omar Bravo, exfutbolista mexicano, quien fue denunciado por presunto abuso sexual infantil. ı Foto: Cuartoscuro

Mientras que la defensa aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión para que el caso sea analizado por un Tribunal Colegiado.

Omar “N”, detenido en octubre de 2025 por presunto abuso sexual infantil

Omar “N” fue detenido el 4 de octubre de 2025 en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Policía de Investigación, seguido de acusaciones de la hija de una de sus parejas sentimentales, quien aseguró que el exfutbolista ejerció conductas inapropiadas contra ella cuando la joven tenía alrededor de 11 años de edad.

Omar Bravo, exfutbolista mexicano, quien fue denunciado por presunto abuso sexual infantil. ı Foto: Cuartoscuro

Según la presunta víctima, los comportamientos del exjugador, que habrían quedado registrados en fotos, videos, capturas de pantalla y otras pruebas, se extendieron por alrededor de seis años.

La joven denunció los hechos ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes el 30 de septiembre de 2025, después de lo cual la Fiscalía de Jalisco inició una investigación.

Omar Bravo fue acusado por abuso sexual infantil. ı Foto: Mexsport

En abril de 2026, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco amplió la prisión preventiva en contra de Omar “N” por seis meses más, hasta octubre de 2026.

Mientras tanto, la defensa del exjugador ha asegurado que va a luchar la no vinculación “con uñas y dientes”.

“Que quede claro que vamos a pelear la no vinculación con uñas y dientes, con el cuchillo entre los dientes, ahora sí como futbolistas”, dijo Leobardo Treviño, defensor de Omar Bravo, en entrevista con medios.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am