Vinculan a proceso al exfutbolista Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil.

El exjugador de las Chivas de Guadalajara, Omar Bravo, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil, después de la primera audiencia luego de que fuera detenido.

De acuerdo con los primeros reportes, el exfutbolista recibió la noticia de que se quedará recluido en el Penal de Puente Grande, en Jalisco, mientras se realizan las investigaciones del caso.

Omar Bravo recibió una acusación por presunto abuso sexual infantil, por lo que fue detenido el pasado 4 de octubre del 2025.

En un momento más información.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR