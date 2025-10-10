Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un posible líder de un grupo delictivo relacionado con la venta de drogas, extorsión, homicidios y cobros de piso, en posesión de 292 bolsitas con diferentes tipos de aparente narcótico y un arma de fuego, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

La acción policial se llevó a cabo como parte de las acciones para combatir el índice delictivo en la demarcación, por lo que los oficiales llevaron a cabo patrullajes de vigilancia, seguridad y reconocimiento en la zona.

Cae "Fernandito", presunto líder de una facción de La Unión Tepito ı Foto: Especial

Derivado de estas labores, los efectivos policiales se percataron que sobre la calle Norte 72, en la colonia Pensador Mexicano, un hombre a bordo de una camioneta color gris, manipulaba un objeto con las características de un arma de fuego.

Al estar ante un posible hecho delictivo, los oficiales se acercaron al sujeto a quien le indicaron que llevarían a cabo una revisión preventiva apegada al protocolo de actuación policial.

Como resultado de esta acción, se aseguró una pistola, con un cargador con cinco cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, una bolsa con una sustancia en piedra color cristalino, 84 dosis de posible marihuana, 207 envoltorios con lo que pudiera ser cocaína, dinero en efectivo y una hoja de papel con nombres de diferentes personas.

Por lo anterior, la persona de 30 años de edad fue detenida y tras leerle sus derechos de ley, fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe hacer mención que, luego de realizar un cruce de información, se obtuvo que el posible implicado, al parecer es líder de un grupo delictivo relacionado con la venta de drogas, extorsión, homicidio y cobro de piso, que opera principalmente en la alcaldía Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

