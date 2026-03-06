Pablo Lemus afirma ante Claudia Sheinbaum que Jalisco está unido, de pie y en movimiento.

Con una coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de México, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, afirmó en el marco de la Conferencia del Pueblo, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, que Jalisco se encuentra unido, de pie y con trabajo continuo y consolidado en sus actividades.

“La población en Jalisco reaccionó de una manera muy positiva, Presidenta. No solamente el Estado se encuentra trabajando con todas sus actividades ordinarias, marchando adecuadamente, (…) también es muy importante entender y reconocer a la ciudadanía que se portó verdaderamente de una manera extraordinaria durante los últimos días”, agregó.

Autoridades del Gobierno de Jalisco y del Gobierno de México, previo a la Conferencia, sostuvieron una mesa de trabajo en materia de Seguridad en las instalaciones de la XV Zona Militar, en el municipio de Zapopan.

El Gobierno Federal informó que, de septiembre de 2024 a enero de 2026, el estado presenta una reducción de 47 por ciento en homicidio doloso y 25 por ciento en los delitos de alto impacto.

En esta visita a Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, reconoció la coordinación con el Gobierno de Jalisco, que lleva a cabo acciones conjuntas para la recuperación de la paz y la seguridad.

“Agradezco mucho al Gobernador toda la coordinación que hemos tenido desde el principio del Gobierno y, particularmente, las últimas semanas ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto y estamos aquí”, declaró la mandataria federal.

“(Quiero) decirles a todas y a todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por los habitantes de este bellísimo estado”, señaló Claudia Sheinbaum.

El Gobernador señaló que el crecimiento económico del estado se refleja en los indicadores de la materia. Jalisco es líder en exportaciones como estado no fronterizo, y el quinto lugar a nivel nacional enfocados por décadas en el sector tecnológico.

“Si hablamos del desarrollo futuro, Jalisco está listo para constituir con su gobierno, para seguir avanzando”, dijo Pablo Lemus.

El mandatario estatal refirió el aporte de proyectos impulsados junto con la Federación, como el sistema de electromovilidad hacia el aeropuerto —con una próxima etapa de expansión a El Salto—, el tren de pasajeros CDMX a Guadalajara, el Centro de Diseño de Semiconductores, la planta de ciclo combinado, entre otros.

Siete de cada diez semiconductores se diseñan y se producen en el estado, por lo que el Gobierno de México consolida el Centro de Diseño de Semiconductores, el cual será un detonante, a través de las patentes, para que las y los jóvenes puedan seguir desarrollando el talento mexicano a la gran industria de telecomunicaciones y electrónica de todo el mundo.

Lemus Navarro informó que el proyecto de electromovilidad que operará, para finales del mes de mayo, del Aeropuerto Internacional de Guadalajara rumbo al centro de Guadalajara.

Además, posterior a la fiesta deportiva del Mundial 2026, iniciarán los procesos de licitación para ampliar el proyecto a El Salto, un municipio con vocación industrial.

El Gobernador destacó el proyecto federal del tren de pasajeros México– Querétaro – Irapuato- León -Guadalajara, por lo que se trabajará en equipo para liberar derechos de vía y concretar este plan.

“Quiero manifestarle que vamos a trabajar en equipo para liberar todos los derechos de vía y que se concrete este gran proyecto, que sin duda alguna va a ser transformador para nuestro estado Presidenta”, destacó el titular del Poder Ejectivo.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, informó también sobre otras acciones implementadas, como el reforzamiento del sistema de videovigilancia en la Nueva Central Camionera, así como distintos mecanismos internos de control de datos de los usuarios de las áreas públicas hacia los andenes.

Este fortalecimiento en la vigilancia, refirió, se extiende a las 65 terminales de autobuses en el estado.

“Esto nos ha ayudado a reducir significativamente el tema de traslado de personas a través de las centrales camioneras”, manifestó LemusNavarro.

El Gobernador del Estado solicitó, a la Presidenta de México, el apoyo para el desarrollo de la planta de ciclo combinado que, ratificó Pablo Lemus, no empleará recurso hídrico del Río Santiago.

Por su parte, Sheinbaum Pardo, confirmó el Plan de Expansión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que propone desarrollar en Jalisco una planta de ciclo combinado.

“Se proyecta que sea de 500 megawatts, con la posibilidad de expandirse a mil megawatts, en una segunda etapa, y CFE está elaborando las especificaciones para el concurso, con un avance del 80 porciento”, mencionó.

Se encontraron presentes Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; entre otras autoridades federales.

