Inglaterra empata sin goles por decimotercera vez

LA SELECCIÓN de Inglaterra se confirmó como la que tiene la mayor cantidad de 0-0 en la historia mundialista, al llegar ayer a 13 con su empate sin goles ante Ghana en Boston, donde se vivió el cuarto cotejo sin tantos en lo que va de Norteamérica 2026.

Los dirigidos por Thomas Tuchel intentaron abrir el cerrojo de los africanos, principalmente en la parte complementaria, pero la falta de ideas y el travesaño se los impidieron.

Fue un primer tiempo muy flojo en Boston, en el que el primer disparo se presentó hasta el minuto 44, cuando el conjunto africano tuvo un tiro de esquina a favor tras un remate de Antoine Semenyo, del Manchester City.

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Los tres leones respondieron justo antes del descanso con la primera ocasión para el delantero y goleador Harry Kane, en otra acción que también terminó en saque de esquina. Pero la primera parte culminó sin un tiro a portería de ninguno de los dos equipos.

Inglaterra se volcó al ataque en el segundo tiempo y la primera la tuvo Harry Kane con un remate de zurda que se fue desviado al minuto 48.

Los dirigidos por Thomas Tuchel tuvieron una doble ocasión al minuto 57, con sendos disparos de Noni Madueke y Anthony Gordon.

Ghana prácticamente apostó a conservar el cero en su marco y a esperar agarrar mal parados a los dirigidos por Thomas Tuchel para tener una oportunidad por la vía del contragolpe.

Inglaterra tuvo la ocasión más clara del juego al minuto 87. Nico O’Reilly remató de cabeza y el balón pegó en el travesaño, el esférico le quedó a Harry Kane, quien sacó un potente disparo que mandó muy por arriba de la portería de la escuadra africana.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel no encontró la brújula y dejó escapar la oportunidad de prácticamente asegurar el liderato del sector L, pues la escuadra ghanesa llegó a las mismas cuatro unidades luego de que en su debut se impuso por la mínima diferencia sobre el final a Panamá.

Inglaterra y Ghana vuelven a la actividad el próximo sábado 27 de junio, cuando afronten la tercera y última jornada del Grupo L.

El equipo de la rosa se verá las caras con Panamá, en duelo a desarrollarse en Nueva Jersey, en el estadio en el que el próximo 19 de julio se llevará a cabo la gran final del torneo tripartita.

Por su parte, las Estrellas Negras enfrentan a Croacia en el estadio de las Águilas de Filadelfia de la NFL.

Un día después se llevará a cabo el primer encuentro de los dieciseisavos de final, el cual se efectuará en Los Ángeles entre el segundo lugar del Grupo A y el segundo del B. Dicha fase culminará el viernes 3 de julio.