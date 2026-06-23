¿Cuándo empiezan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Estadio Ciudad de México volverá a recibir un partido del Tricolor en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 avanza y los dieciseisavos de final están a la vuelta de la esquina. La ronda de eliminación directa arranca el 28 de junio y finaliza el 3 de julio.

El Mundial en Norteamérica fue ampliado de 32 selecciones a 48, por lo que torneo modificó su formato, añadiendo la ronda de 16vos de final antes de los octavos, así como la manera en que se separa a los equipos mediante criterios de desempate en la fase de grupos.

También hay salvavidas para que los equipos avancen si no terminan entre los dos primeros lugares de sus respectivos grupos. Esto es lo que hay que saber sobre la puja para acceder a los dieciseisavos de final.

Así pasas a 16vos de final del Mundial 2026

El torneo ampliado implica más grupos y más partidos que nunca en una Copa del Mundo. Para cuando se complete la fase de grupos, se habrán disputado 72 partidos para eliminar a 16 equipos.

Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan automáticamente y luego hay plazas para los ocho mejores terceros lugares. Es la primera vez desde 1994, cuando solo compitieron 24 equipos, que existe un salvavidas para los equipos que terminan terceros.

Resultados directos sobre diferencia de goles

Por primera vez en un Mundial, la FIFA dará prioridad a los resultados directos si dos o más equipos están empatados en puntos.

Los pasos para determinar las posiciones finales si se necesita un desempate se aplicarán en el siguiente orden:

Resultados directos entre los equipos implicados.

Diferencia de goles en los partidos entre los equipos implicados.

Mayor número de goles anotados en esos partidos.

Diferencia de goles total en todos los partidos del grupo.

Mayor número total de goles anotados en el grupo.

La menor cantidad de tarjetas rojas o amarillas (incluidos los miembros del cuerpo técnico) recibidas durante la fase de grupos.

Ranking de la FIFA.

Entrenadores, jugadores y aficionados estarán evaluando qué se requiere para pasar el corte como uno de los ocho mejores terceros lugares. Aquí es donde la diferencia de goles probablemente será crucial.

Por ejemplo, las posibilidades de Escocia de avanzar desde la fase de grupos por primera vez en su historia pueden depender de que evite una derrota abultada ante Brasil. Ganó su primer partido contra Haití y luego fue derrotada por Marruecos.

Los equipos que terminan terceros con la mayor cantidad de puntos avanzan, pero si están igualados en puntos, la diferencia de goles es el principal criterio de desempate, seguida por los goles anotados, el registro disciplinario (tarjetas rojas y amarillas) y, por último, el ranking de la FIFA.

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