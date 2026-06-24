¡Inaudito! Le exigen a Cristiano Ronaldo que les suba el sueldo a sus trabajados en plena entrevista y él se ríe (VIDEO)

LiveModeTV, empresa en la que invirtió CR7, busca expandir su modelo de transmisiones deportivas a nivel internacional.

Cristiano Ronaldo vivió uno de los momentos más curiosos del Mundial 2026 fuera de las canchas cuando dos periodistas le pidieron, entre bromas, un aumento de sueldo y hasta un ascenso dentro de la empresa de la que recientemente se convirtió en accionista. La escena ocurrió durante una conferencia de prensa y rápidamente llamó la atención de aficionados y medios.

Los reporteros pertenecían a LiveModeTV, compañía especializada en transmisiones deportivas digitales en la que el capitán de Portugal adquirió una participación estratégica hace apenas unos días. Aprovechando la nueva relación laboral, ambos decidieron cambiar los papeles por unos segundos y dirigirse a Cristiano como su jefe.

“Primero, eres el mejor jefe del mundo. Y segundo, queremos preguntarte una cosa: ¿cuándo podemos negociar una subida de sueldo, Cristiano?”, lanzó uno de los periodistas, provocando risas entre los presentes.

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De goleador histórico a empresario global

La segunda pregunta fue todavía más lejos. Otro comunicador aprovechó el momento para solicitar un posible ascenso dentro de la empresa.

“Con la evolución de nuestra relación, ¿sería posible conseguir algún cargo dentro de la empresa?”, preguntó entre risas.

La escena se produjo días después de que Cristiano Ronaldo anunciara su incorporación como socio estratégico de LiveModeTV, empresa creada para expandir internacionalmente el exitoso modelo digital desarrollado por LiveMode en Brasil, compañía reconocida por gestionar las transmisiones deportivas de CazéTV.

La nueva apuesta empresarial de Cristiano Ronaldo

La alianza busca impulsar transmisiones deportivas gratuitas mediante plataformas digitales y redes sociales, con un modelo financiado por publicidad y patrocinadores globales enfocados en audiencias jóvenes.

Según informó la compañía, la asociación combina la enorme influencia internacional de Cristiano Ronaldo con la experiencia de LiveMode en la creación de comunidades digitales alrededor del deporte en vivo.

Mientras sigue rompiendo récords con Portugal en el Mundial 2026, Cristiano también continúa ampliando su faceta empresarial. Y aunque no respondió públicamente si habrá aumentos de sueldo o ascensos, los periodistas lograron arrancar una de las escenas más divertidas del torneo fuera del terreno de juego.

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