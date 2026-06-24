Así se jugarían los dieciseisavos de final del Mundial 2026 AL MOMENTO

Los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026 van tomando forma.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de la FIFA van tomando forma, y ya se vislumbran algunos encuentros más que interesantes que se confirmarán o descartarán una vez que se dispute la última jornada de la fase de grupos del torneo en Norteamérica.

Antes de que comience la tercera fecha del certamen son siete las selecciones que ya tienen asegurado su boleto a la segunda ronda de la justa tripartita, entre ellas los coanfitriones México y Estados Unidos, además de la vigente monarca Argentina.

🏆🌎 Así quedarían hoy los CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL luego de la segunda fecha.



El cuadro parcial. 🍿 pic.twitter.com/Rq8IGdd9PA — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2026

La Selección Mexicana, al haber asegurado el liderato del Grupo A, enfrentará a un tercer lugar, el cual saldrá de los sectores C, E, F, H o I.

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Cruces de dieciseisavos de final AL MOMENTO

Alemania vs Paraguay (29 de junio en Boston)

Francia vs Suecia (30 de junio en Nueva York)

Corea del Sur vs Suiza (28 de junio en Los Ángeles)

Países Bajos vs Marruecos (29 de junio en Monterrey)

Portugal vs Ghana (2 de julio en Toronto)

España vs Austria (2 de julio en Los Ángeles)

Estados Unidos vs Argelia (1 de julio en San Francisco)

Egipto vs República Checa (1 de julio en Seattle)

Brasil vs Japón (29 de junio en Houston)

Costa de Marfil vs Noruega (30 de junio en Dallas)

México vs Escocia (30 de junio en CDMX)

Inglaterra vs Cabo Verde (1 de julio en Atlanta)

Argentina vs Uruguay (3 de julio en Miami)

Australia vs Irán (3 de julio en Dallas)

Canadá vs Bélgica (2 de julio en Vancouver)

Colombia vs Croacia (3 de julio en Kansas City)

Dieciseisavos de final, ronda adicional en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero de la historia que cuenta con la ronda de dieciseisavos de final. Esto se debe al aumento en el número de participantes.

De México 1986 a Qatar 2022, después de la fase de grupos se disputaban los octavos de final. De 1986 a Estados Unidos 1994 también clasificaban terceros lugares, pues hubo 24 participantes, pero de Francia 1998 a 2022 avanzaron los primeros dos, pues en esos torneos hubo 32 selecciones.

Con 48 equipos participantes en este Mundial 2026 fue necesario agregar la fase de dieciseisavos de final, a la que acceden los dos primeros de cada sector, además de los ocho mejores terceros. Posteriormente se disputarán los octavos de final y así sucesivamente hasta llegar a la gran final, a celebrarse el próximo 19 de julio en Nueva York.

EVG