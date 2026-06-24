Místico y Máscara Dorada van por el Campeonato de Parejas de Ring of Honor en Viernes Espectacular del CMLL

Místico y Máscara Dorada tienen un gran reto en el Viernes Espectacular del CMLL.

La Arena México se prepara para una noche de emociones internacionales en este Viernes Espectacular del CMLL, donde el Campeonato Mundial de Parejas de Ring of Honor (ROH) estará en disputa en el encuentro estelar en el que Místico y Máscara Dorada enfrentarán a Sammy Guevara y The Beast Mortos este 26 de junio.

Místico aceptó el reto abierto que le lanzaron The Beast Mortos y Sammy Guevara. El Príncipe de Oro y Plata tendrá el respaldo de Máscara Dorada en una lucha que combina talento y rivalidades que prometen grandes emociones para el público.

#CMLLInforma || ¡El Rey de Plata y Oro busca otro título! 🔥😱



Místico respondió al reto abierto lanzado por The Beast Mortos y Sammy Guevara... ⚡🤼‍♂️



¿Quién será su aliado? 👀



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En la batalla semifinal, Flip Gordon y Titán combinarán sus sensacionales estilos para medirse a la agresividad de Volador Jr. y Hechicero. Se trata de un duelo de alto nivel, donde cada participante posee recursos suficientes para robarse la noche.

Cartelera completa

Lucha estelar por el Campeonato Mundial de Parejas de ROH: Místico y Máscara

Dorada (Retadores) vs The Beast Mortos y Sammy Guevara (Campeones)

Lucha semifinal en relevos: Flip Gordon y Titán vs Volador Jr. y Hechicero

Evento especial: Star Jr., Xelhua y Star Black vs Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja

Tercera lucha: Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario vs Bárbaro

Cavernario, Villano III Jr. e Hijo del Villano III

Segunda lucha de Amazonas: Tessa Blanchard y Garra Negra vs Persephone y Keyra

Primera lucha en relevos: Hijo del Pantera y Pantera Jr. vs Infarto y Cerebro Negro Jr.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 26 de Junio '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/GAN50chlxQ



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Leyenda”: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/kFyvPKltGM — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 23, 2026

Viernes espectacular del CMLL promete muchas emociones

La rudeza del Galeón Fantasma arribará a la Catedral de la Lucha Libre, Zandokan Jr., El Difunto y Furia Roja mostrarán sus rudezas en un compromiso de grandes emociones ante Star Jr., Xelhua y Star Black.

Las acciones arrancarán con un relevo sencillo, el linaje del Hijo del Pantera y Pantera Jr. se hará presente para luchar contra Infarto y Cerebro Negro Jr.

La tercera contienda de la noche tendrá la presencia de Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario, quienes se enfrentarán a Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. e Hijo del Villano III. Mientras que Tessa Blanchard y Garra Negra tendrán como rivales a Persephone y Keyra, en un duelo de Amazonas que promete intensidad desde que arranque.

EVG