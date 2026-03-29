Acapulco registra 76% de ocupación y playas limpias en Semana Santa

El monitoreo oficial confirma que las 32 playas de la entidad son aptas para bañistas y actividades recreativas.

Gracias a las condiciones de seguridad, playas limpias, mejoramiento de la imagen urbana, infraestructura hotelera y una amplia oferta gastronómica, miles de turistas ya disfrutan de los primeros días de la temporada vacacional de Semana Santa en el Hogar del Sol, consolidando a Acapulco como el destino preferido para vacacionar.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Simón Quiñones Orozco, quien señaló que desde este inicio de periodo, visitantes provenientes de distintas partes del país han comenzado a arribar a los destinos turísticos de Guerrero, destacando el puerto de Acapulco, donde el ambiente familiar, la hospitalidad y la calidad en los servicios han contribuido a atraer a los visitantes.

Miles de visitantes disfrutan de las playas de Acapulco durante el primer domingo de Semana Santa. ı Foto: Gobierno Guerrero

Estas acciones son impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo estatal, fortaleciendo la promoción, atención y calidad en los destinos turísticos, con el objetivo de posicionar a Guerrero como una de las principales opciones a nivel nacional.

Este domingo, Acapulco registra una ocupación hotelera general del 76.6%, destacando la zona Dorada con un 90.1%, seguida de la Bahía Histórica con 78.5% y la zona Diamante con 56.1%. Por su parte, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo reporta una ocupación del 82.9%, manteniéndose como uno de los destinos más solicitados en este arranque de temporada.

Turistas nacionales eligen el "Hogar del Sol" por su renovada oferta gastronómica y seguridad. ı Foto: Gobierno Guerrero

En el caso de Taxco, Pueblo Mágico, se alcanzó una ocupación del 62.3%, mientras que el municipio de La Unión reportó un 65.8%, reflejando la diversidad de experiencias que ofrece Guerrero, desde playa hasta turismo cultural y de naturaleza. De manera general, el estado presenta una ocupación hotelera promedio del 76.7%, lo que evidencia un inicio positivo para el sector turístico.

Quiñones Orozco comentó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que el 100% de las playas de Guerrero son aptas para uso recreativo, tras el monitoreo realizado en 32 playas de la entidad, lo que brinda certeza y confianza a los visitantes.

Se prevé que la afluencia turística continúe incrementándose en los próximos días, fortaleciendo la actividad económica y reafirmando al Hogar del Sol como un destino que ofrece seguridad, limpieza y calidad en los servicios para todos sus visitantes.

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