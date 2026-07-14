Ciclismo

Isaac del Toro cae al séptimo puesto de la clasificación general del Tour de France 2026, tras ser octavo en la décima etapa

Isaac del Toro pasó de ser tercero de la general en el Tour de France 2026 a séptimo, esto luego de una complicada décima etapa

Isaac del Toro cae al séptimo puesto de la clasificación general del Tour de France 2026
Isaac del Toro cae al séptimo puesto de la clasificación general del Tour de France 2026 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El ciclista mexicano Isaac del Toro no tuvo el mejor de sus días en el Tour de France 2026, pues terminó en el octavo lugar de la décima etapa, que le costó caer de la tercera a la séptima plaza de la clasificación general, a 5:08 minutos del fenómeno esloveno Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar, compañero del Torito en el UAE Team, conquistó la décima ronda y se mantiene como líder indiscutido del Tour de Francia, lo que significa que conserva del malliot amarillo. Por su parte, el de Ensenada pierde el malliot blanco al mejor ciclista joven, honor que ahora es del español Juan Ayuso.

Pogacar atravesó primero la línea de meta en Le Lioran con marca de 3 horas 58 minutos 08 segundos. Isaac del Toro paró el cronómetro un minuto y 31 segundos después que el líder.

Top de la décima etapa del Tour de France 2026

  • 1.-Tadej Pogacar– 3:58:08
  • 2.-Remco Evenepoel- +0:32
  • 3.-Paulo Seixas- +0:34
  • 8.-Isaac del Toro- +1:31

aar

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