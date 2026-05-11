Oaxaca, se mantiene como el 5to estado más seguro y de los más pacíficos en el país, afirma Gobernador

Oaxaca de Juárez, — Durante su conferencia de prensa, el Gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que la gobernabilidad en Oaxaca se fortalece desde el territorio, a través de una política centrada en la conciliación, la prevención de conflictos y la construcción de paz en las ocho regiones del estado.

Salomón Jara Cruz señaló que “La gobernabilidad se construye atendiendo las causas, previniendo los conflictos y privilegiando siempre el diálogo; hoy los resultados muestran una reducción sostenida de expresiones de conflictividad en nuestro estado”, expresó.

Como parte de esta estrategia, sobresale la disminución de bloqueos, al pasar de 471 casos registrados en 2023 a 109 en lo que va de 2026.

En materia de derechos humanos, de 2019 a 2022 se recibieron 46 solicitudes de protección para periodistas y personas defensoras; mientras que, de 2023 a 2026, únicamente se han presentado 16 peticiones, lo que representa una reducción del 65 por ciento.

Asimismo, durante la administración de la Primavera Oaxaqueña no se han reportado muertes derivadas de conflictos postelectorales.

Respecto a la atención de conflictos agrarios, el Gobierno del Estado ha concretado 54 convenios, de los cuales 15 son considerados de alta prioridad; en contraste, durante el sexenio anterior únicamente se alcanzaron dos acuerdos.

Además, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, Oaxaca avanzó del lugar 15 al 13 en el Índice de Paz a nivel nacional entre 2023 y 2025, derivado de las políticas enfocadas en fortalecer la paz social.

En materia de seguridad, se detalló que Oaxaca permanece como la quinta entidad más segura del país; de enero al 9 de mayo de 2026 se realizaron 2 mil 286 detenciones por faltas administrativas y delitos del fuero común y federal; además, fueron asegurados 3 mil 417 vehículos con reporte de robo y otras irregularidades.

También, se decomisaron 180 armas de fuego, más de 3 mil municiones, 136 cargadores y 6 mil 175 kilogramos de presuntas drogas, entre ellas marihuana, cristal, cocaína y heroína; además de hidrocarburos, combustible, gas LP y dinero en efectivo sin acreditar su procedencia legal.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca consolida una política pública orientada al bienestar, la paz y la estabilidad social en beneficio de las familias oaxaqueñas.

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FGR