Guerrero y Oaxaca, en alerta por posible ciclón

La Semar activa el Plan Marina en su fase de prevención, en distintas regiones, ayer

La depresión tropical Dos-E causará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca con un acumulado que podría superar los 350 milímetros de agua en tan sólo dos días, una cantidad mayor a la que suele reportarse durante todo junio en esta zona.

El fenómeno meteorológico que se formó frente a las costas guerrerenses este domingo podría provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales, deslaves en regiones montañosas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como cortes carreteros, suspensión de servicios y daños en viviendas e infraestructura.

El Dato: El gobierno de México informó a finales de abril que se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones en los océanos Atlántico y Pacífico durante la temporada 2026.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que Dos-E tocaría tierra en Guerrero, entre la medianoche del domingo y las primeras horas de este lunes, con intensidad de tormenta tropical.

Hasta ayer, la dependencia federal no preveía que el fenómeno alcanzara categoría de huracán. Vázquez Romaña explicó “no es un evento tan intenso por la cuestión de la intensidad de sus vientos, pero sí va a representar una verdadera amenaza por las precipitaciones”, señaló.

El SMN prevé lluvias torrenciales en la franja costera de Guerrero, intensas en Oaxaca y muy fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco y Ciudad de México.

A partir del martes, las precipitaciones comenzarán a disminuir en el Pacífico, aunque los remanentes del sistema aún podrían llevar lluvia hacia estados del centro y occidente del país.

El experto alertó que la cantidad de lluvia prevista eleva la amenaza de deslaves y deslizamientos de laderas en áreas montañosas y advirtió que esto: “Puede poner en riesgo la vida de las personas” no sólo en Guerrero, sino también en la sierra de Puebla y la región central de Veracruz.

En el operativo preventivo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó 705 brigadistas, 865 equipos especializados y 21 centros regionales.

Raúl Iván Gutiérrez Haaz, director de Atención de Emergencias de la dependencia, detalló que la zona de riesgo cuenta con 109 unidades y 72 elementos distribuidos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Colima y Michoacán.

Como refuerzo, la dependencia federal movilizó tres bombas para posibles inundaciones y el mismo número de pipas para llevar agua potable a sitios con fallas en la red. El gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias se trasladó a Acapulco, desde donde opera un centro de mando.

Autoridades navales activaron el Plan Marina en Fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca. La Armada mantiene disponibles cuatro mil 17 elementos, brigadas de emergencia, vehículos, embarcaciones y equipo especializado.

Permanecen alertas las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar), con el fin de coordinar los apoyos ante cualquier emergencia en las zonas bajo vigilancia de las regiones.

Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que hay mil 607 refugios temporales disponibles en cinco estados, aunque aclaró que no todos se encuentran activos y que su apertura dependerá de las necesidades locales.

La funcionaria detalló que la CNPC mantiene comunicación con autoridades estatales y municipales, además de dos misiones de enlace y coordinación (Eco) enviadas a Oaxaca y Guerrero por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum.

Nadia Tadeo pidió a la población atender avisos oficiales, resguardarse ante tormentas eléctricas y revisar las condiciones de las viviendas ubicadas cerca de laderas: “No intentes cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puedes ser arrastrado por el agua”.