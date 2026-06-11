Pasión mundialista en Oaxaca: miles vibran con la victoria de México en pantalla gigante.

Miles de habitantes y turistas se reunieron en espacios públicos que habilitó el gobierno de Oaxaca y el Gobierno federal para que disfrutaran del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que protagonizaron México y Sudáfrica.

En el Parque Primavera Oaxaqueña “Cho Ndobá”, la transmisión gratuita de este partido fue un éxito, las y los aficionados presenciaron en pantallas gigantes un hecho histórico, ya que, por primera vez en un partido inaugural de la justa mundialista, México obtuvo la victoria.

En punto de las 13:00 horas la pasión, nervios y entusiasmo de las y los aficionados inundó este recinto, donde el Gobernador Salomón Jara Cruz y el Gabinete Legal y Ampliado compartieron un momento invaluable con las familias oaxaqueñas, toda vez que este deporte es uno de los más populares en la nación.

¡Muchas felicidades #SelecciónMexicana, pusieron en alto el nombre de nuestro país! ⚽️🇲🇽



Desde el @parqueprimoax nos reunimos para disfrutar de esta primera victoria en la justa mundialista.



Qué gusto celebrar con todas y todos ustedes en este histórico día. 🫂 pic.twitter.com/DhPbdZTcGb — Salomón Jara Cruz (@salomonj) June 11, 2026

Transforman fábrica en sede de convivencia familiar

Dentro de las y los fanáticos, Jaime López compartió que a sus 69 años, no había visto a ningún gobernante procurar eventos masivos que promueven e impulsan el deporte entre la niñez y juventudes. Rememoró que, a sus 18 años fue trabajador de la entonces fábrica de triplay, que ahora es un lugar de esparcimiento familiar.

“Da gusto la transformación que se dio a este predio que ahora es patrimonio del pueblo oaxaqueño”, declaró con entusiasmo.

México gana y Oaxaca lo celebra

De manera simultánea, la pasión tricolor también llegó a los Pueblos Mágicos de Capulálpam de Méndez y Mazunte, este último ubicado en el municipio de Santa María Tonameca; espacios en los que la población y visitantes nacionales e internacionales gritaron, aplaudieron y celebraron al ritmo de las matracas los dos goles que dieron el triunfo a México.

Del 11 de junio al 19 de julio, se realizarán diversas transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyos horarios se conocerán a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo Oaxaca.

Esta acción se realiza en el marco del programa estatal “Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial”; y la estrategia federal Mundial Social 2026, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la convivencia comunitaria y promover el turismo.

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JVR