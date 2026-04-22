Gobierno federal desmantela una de las mayores redes de huachicol en México

El Gobierno federal desmanteló una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch también dio a conocer la detención de 14 personas por estos hechos.

“Informamos resultados relevantes derivados de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron desmantelar una de las más importantes redes delictivas al mercado ilícito de combustibles en el País”, dijo Omar García Harfuch en conferencia de prensa.

El grupo criminal desarticulado se dedicaba principalmente al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.

“Es importante destacar que esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región”, destacó Omar García Harfuch.

La red operaba con un esquema integral que incluía extracción ilegal, traslado, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, apoyada por empresas fachada, prestanombres y mecanismos financieros para ocultar recursos ilícitos. Incluso utilizaban pipas, tractocamiones y buques para el traslado del combustible.

Tras siete meses de inteligencia y seguimiento, el Gabinete de Seguridad ejecutó un operativo simultáneo con 20 órdenes de cateo, destacando que en 10 de los inmuebles se vendía hidrocarburo robado.

“De estos 20 inmuebles asegurados, 10 son gaseras que vendían el hidrocarburo robado. Asimismo, se clausuró una toma clandestina vinculada a esta operación donde se sustraía el gas LP. Es importante señalar que este grupo operaba mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal hasta la comercialización de hidrocarburo.

“La sustracción se realizaba principalmente a través de la toma clandestina asegurada, ubicada estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad. El combustible era trasladado a predios y puntos de almacenamiento previamente identificados, donde se concentraban en contenedores y autotanques para su posterior distribución”, detalló Omar García Harfuch.

Como resultado de los cateos fueron también detenidas siete personas adicionales, incluido el líder identificado como Mauricio N, operador logístico, y financiero, encargado de coordinar el envío de hidrocarburos robados.

Así como Jorge N, dueño y administrador de varias gaseras que usaba las empresas para lavar dinero y vender el combustible robado y servía como vínculo con líderes regionales; Joaquín Arturo N, mando logístico, operador financiero, empresario y abogado del grupo; Julio César N, enviaba sus propias pipas a los puntos de sustracción y organizaba la extracción inicial de hidrocarburo; Lorenzo Javier N, dueño de otra gasera, encargado de facturar el combustible robado para darle apariencia legal.

“Esta operación logística era coordinada por diversos operadores, quienes coordinaban rutas, controlaban el transporte y mantenían comunicación constante para evadir acciones de la autoridad. Posteriormente, el hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras, y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos. Para sostener este esquema, la estructura contaba con operadores financieros y factureros, encargados de simular operaciones comerciales, y dar apariencia de legalidad a las transacciones”, mencionó.

Durante estas acciones, Omar García Harfuch reportó el aseguramiento de más de 150 mil litros de hidrocarburo de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 tanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo de cómputo que la FGR ya está analizando dispositivos de almacenamiento, sistemas de videograbación y los inmuebles utilizados para estas actividades ilícitas.

#EnVivo | Conferencia de Prensa sobre acciones relevantes.

Sigue la transmisión. https://t.co/vAyHCHnNcJ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 22, 2026

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FGR