Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Tijuana; va por 200 mil nuevos lugares

Alumnos y autoridades acompañan a la mandataria federal durante la apertura de las nuevas instalaciones del Bachillerato Nacional.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290 de Tijuana, Baja California, una institución que se integra al Bachillerato Nacional en el marco de la estrategia para crear 200 mil nuevos lugares de Educación Media Superior en todo el país.

Estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa. Inauguramos el CBTis 290 en Tijuana, Baja California. pic.twitter.com/LcCjOW2kdF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 20, 2026

“Entre 2025 y 2026 son 500 acciones, quiere decir: ampliar las secundarias para que en el turno vespertino tengan preparatorias; ampliar las actuales preparatorias para que haya más espacio para los jóvenes; y nuevas preparatorias. Y ahora este nuevo modelo que inicia este año, que es el Bachillerato Nacional ´Margarita Maza’, de todos estos modelos, que son parte del Bachillerato Nacional, son 200 mil lugares nuevos para jóvenes de preparatoria en todo el país”, informó, tras realizar el corte de listón inaugural.

Destacó que en Baja California hay continuidad para acceder a la Educación Superior, a través de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) que ya está en funcionamiento. “La educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa”, agregó.

El CBTIS No. 290 otorga el derecho a la educación a 540 estudiantes por turno y representó una inversión de 66.5 millones de pesos (mdp): 49.2 mdp en obra y 17.7 mdp en equipamiento. Cuenta con dos edificios de tres niveles, 12 aulas, un laboratorio y cancha multifuncionales, plaza cívica, andadores y áreas verdes.

Alumnos y autoridades acompañan a la mandataria federal durante la apertura de las nuevas instalaciones del Bachillerato Nacional. ı Foto: Presidencia

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agradeció a la mandataria a nombre de las juventudes de su estado por hacer realidad el que existan más preparatorias que queden cerca de la casa.

La alumna del CBTIS 290, Melina, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por este nuevo plantel que queda a 10 minutos de su casa y es la única que enseña Inteligencia Artificial; mientras que Alan, también alumno, invitó a las y los jóvenes de Tijuana a escoger este plantel para continuar con su Educación Media Superior.

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