Sheinbaum y rey Felipe VI alistan posible reunión en México; Embajada y SRE trabajan detalles

Sheinbaum adelanta que se organiza posible reunión con el Rey Felipe VI, quien viaja a Guadalajara el 26 de junio.

Las oficinas diplomáticas de los gobiernos de México y España alistan una posible reunión entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el rey Felipe VI.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria confirmó que sí hay planes para un encuentro con el monarca español, quien viajará a México para presenciar el partido que disputará su selección contra Uruguay el próximo 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

Presidenta Claudia Sheinbaum, en fotografía de archivo. ı Foto: Gobierno de México.

Explicó que la Embajada de España y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Roberto Velasco, trabajan en los detalles para que ocurra dicho encuentro, aunque los pormenores serán dados a conocer más adelante.

Aunque no dio más detalles de dónde o cómo podría ocurrir esta reunión, únicamente comentó que, si se concreta la reunión, ésta tendrá lugar en la Ciudad de México.

Relaciones México - España se destensan por reconocimiento a “agravios”

Desde el sexenio pasado, las relaciones diplomáticas entre México y España se encontraban en un momento de tensión debido a la negativa del país ibérico a reconocer los agravios cometidos contra los pueblos prehispánicos durante el episodio histórico conocido como la Conquista.

El rey Felipe VI visitará México ı Foto: Especial

El episodio llegó a su punto álgido en 2024, cuando Sheinbaum excluyó deliberadamente al rey Felipe VI a su toma de posesión como presidenta de la República, evento al que solo invitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, a finales del año pasado comenzó un cambio en las relaciones diplomáticas, después de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albores, reconociera “injusticia y dolor” ejercido contra los pueblos originarios en la Conquista.

El Rey Felipe VI visita la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. ı Foto: Casa Real (vía Europa Press)

Poco después, en abril de 2026, el rey Felipe IV hizo lo propio cuando visitó una exposición sobre el México indígena en Madrid, desde donde afirmó que hubo “mucho abuso” y “controversias éticas” durante el citado periodo histórico.

Ante estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que se estaba en un “momento distinto” en las relaciones entre México y España, lo cual podría representar más apertura entre ambos países, si bien aclaró que nunca hubo una ruptura en las relaciones comerciales o diplomáticas.

Estadio Guadalajara, en Jalisco. ı Foto: Reuters

“Nunca se rompieron las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, siempre estuvieron. Lo que hubo fue una visión distinta; nosotros reivindicamos nuestra historia, hubo un acercamiento, un reconocimiento de que ellos están visualizando y hablando de una manera distinta de lo que fue la conquista... nos importa el reconocimiento de nuestra historia”, dijo, en su momento, la mandataria federal.

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