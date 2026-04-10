Grupo Modelo anuncia en Mañanera de Sheinbaum que regalará 500 boletos para el Mundial

Grupo Modelo, en acuerdo con el Gobierno Federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una serie de acciones para regalar 500 boletos para los partidos del Mundial e instalar pantallas con las licencias necesarias para que los mexicanos puedan disfrutar de todos los partidos desde fondas, restaurantes y demás espacios públicos.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, recordó que hace un año se anunció una inversión de 3 mil 600 mdd para el periodo 2025-2027, para impulsar experiencias que contribuyan al desarrollo social y cultural del país, como lo fue el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

En este contexto, anunció que se regalarán 500 boletos para la Copa Mundial para los partidos que se llevarán a cabo en México.

Serán asignados a ciudadanos que participen en el Mundial Social por medio de una dinámica transparente, aseguró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las entradas se darán a quienes ganen las diversas copas del Mundial Social que se lleva a cabo en todo el país.

Inspirados en las Caravanas Corona, se llevará el mundial a todas las entidades con pantallas móviles para que nadie se pierda de los partidos.

La tercera acción consiste en hacer que el Mundial también pueda ser apreciado en restaurantes, fondas y demás centros de consumo en donde se instalarán 35 mil pantallas con las licencias para poder transmitir todos los partidos y las familias acudan a estos establecimientos a disfrutar los juegos, lo que a su vez servirá para impulsar el consumo en los negocios.

Se comprometió a capacitar a los vendedores para que no se permita la venta de cerveza a menores de edad; a la par, se harán campañas de consumo responsable.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a Grupo Modelo, a la que describió como una empresa responsable y “generosa”, al recordar que durante la pandemia de Covid donó una fuerte cantidad que permitió rehabilitar el hospital La Pastora, que hoy en día ya ofrece servicios oncológicos.

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FGR