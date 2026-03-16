Video filtrado de La Yacuny y Stivencito se hace viral

En las últimas horas, los nombres de La Yacuny y Stivencito se hicieron virales por un video filtrado que circula en redes sociales como X y Telegram. La pareja aparece en una situación personal e íntima, lo que ha despertado la curiosidad y morbo en el público.

De acuerdo con diversos reportes, en los videos aparece La Yacuny en una situación personal donde se satisface a si misma. El video ha surgido al poco tiempo de una supuesta ruptura entre la joven y Stivencito, aunque parece ser que ahora han vuelto a estar juntos.

Además, trascendió la supuesta existencia de un video donde aparecen los creadores de contenido juntos en una situación privada, un momento que ha causado bastante curiosidad e interés en los Internautas que conocen a los tiktokers por sus videos de comedia.

En el caso de que la joven no diera permiso de que el material se subiera a Internet, hay que mencionar que tanto compartir como consumir el contenido es una falta grave que en lugares como México es castigado bajo la Ley Olimpia.

Muchos critican la exposición sin consentimiento de la vida privada de la joven, pues de momento se desconoce si el video fue grabado y publicado con el permiso de ella o si por el contrario, se trata de un material prohibido.

Por la curiosidad de los Internautas, hay una gran variedad de frases utilizadas por el público para tratar de encontrar el material privado. Algunas búsquedas son “video filtrado de Yacuny”, “video de Yacuny en Twitter y Telegram” o “video de Yacuny detonando”.

La Yacuny es una creadora de contenido originaria de Honduras, quien es conocida por su estilo espontáneo, humorístico y cercano a su audiencia. En TikTok tiene 1.3 millones de seguidores.

A lo largo de 2025 y 2026, La Yacuny ha sido tema de conversación frecuente en redes sociales, especialmente luego de ciertas polémicas que la colocaron en listas de tendencias.