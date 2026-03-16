¿Quién es La Yacuny? Influencer del video viral filtrado

La creadora de contenido conocida como La Yacuny se hizo tendencia por un video filtrado que ha dado de qué hablar. El clip, cuyo origen es desconocido, ha provocado diversas reacciones en redes sociales al tratarse de un material íntimo.

¿Quién es La Yacuny?

La Yacuny es una creadora de contenido hondureña, quien ha logrado llamar la atención en redes sociales gracias a sus videos de comedia principalmente. En TikTok, la mujer tiene 1.3 millones de seguidores.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram principal tiene 73,8 mil seguidores. Además, tiene un canal de YouTube con 2.1 mil seguidores en la plataforma de contenido largo, donde principalmente publica shorts.

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En su video más reciente, la mujer publicó un video que mostraba el mensaje de un tercero que la amenazaba con exhibir videos privados de ella.

“Yacuny, yo tengo unos videos tuyos y no te va a gustar que los publique verdad, si me sigues no los voy a seguir y si no me crees, aquí hay pruebas”, decía el mensaje. En el video, ella replicaba “no por favor no, ahorita te voy a seguir”.

También ha bromeado sobre el video filtrado, ya que menciona las críticas que ha recibido por tener vello en su zona íntima, señalando que se trata de algo completamente normal. A pesar de ello, no ha centrado su contenido en la situación,

Muchos critican la exposición sin consentimiento de la vida privada de la joven, pues de momento se desconoce si el video fue grabado y publicado con el permiso de ella o si por el contrario, se trata de un material prohibido.

En el caso de que la joven no diera permiso de que el material se subiera a Internet, hay que mencionar que tanto compartir como consumir el contenido es una falta grave que en lugares como México es castigado bajo la Ley Olimpia.