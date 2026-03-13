Las gemelas Estrada son dos influencers colombianas que se volvieron tendencias por sus videos en colaboración con Urías Lobo, ya que hicieron unos videos para adultos, además de que hicieron videos para TikTok y sus otras redes sociales.

Las creadoras de contenido se caracterizan por hacer videos para sus redes sociales con connotaciones para adultos, si bien no son tan explícitos, si juegan con el doble sentido.

Las gemelas Estrada tienen videos muy populares que los usuarios quieren ver, sobre todo después del live que hicieron con Urías Lobo teniendo un encuentro íntimo.

Estos son los videos más virales de las gemelas Estrada

Las gemelas Estrada tienen más de 500 mil seguidores en Instagram y más de 300 mil seguidores en TikTok, en estas redes sociales suben sus videos más impactantes en los que provocan a los usuarios para que las sigan en su red para adultos de OnlyFans.

Algunos de sus videos más virales son en los que las dos influencers aparecen bailando en lencería haciendo bailes sensuales, moviendo sus esculturales curvas.

Otro de sus videos más famosos es uno donde una de las hermanas le pone el dedo en la boca a otra para humedecerlo y cambiar la página de un libro, este video es uno de los más provocativos.

Otra grabación que es favorita de los fans es una donde las creadoras de contenido bailan moviendo la cadera con diminuta ropa, en la parte de arriba traen una chamarrita rosa y abajo no traen nada solo ropa interior.

Los videos más virales y más famosos son los que grabaron con Urías Lobo, con quien hicieron un live para platicar, pero en el momento se pudo observar que Urías y una de las gemelas estaban intentando tener un encuentro íntimo, pero el influencer hondureño afirmó que no podía cumplirle porque estaba nervioso, mientras las dos hermanas no animaban a relajarse y seguir el juego, en ese video si se alcanzó a ver a Urías sin ropa y este mismo clip es el que circula por las redes sociales, hasta en TikTok, a pesar de sus políticas tan estrictas de contenido para adultos.