¿Quiénes son las Gemelas Estrada del video viral con Urías Lobo?

Las gemelas Estrada se volvieron tendencia en las redes sociales por un video que se viralizó en el que las dos aparecen con el influencer Urías Lobo.

Las dos celebridades de Internet hicieron live junto a Urías Lobo, ya que una de las hermanas está teniendo una relación íntima con el influencer.

En el video viral que se difunde por Tiktok y otras redes sociales se puede ver que una de las hermanas está pasando un momento íntimo con Urías, mientras la otra gemela los observa en la transmisión en vivo.

¿Quiénes son las gemelas Estrada?

Las gemelas Estrada son creadoras de contenido para adultos, ellas son originarias de Colombia, en su país son unas celebridades.

En Instagram tiene más de 500 mil seguidores y en TikTok tienen casi 300 mil seguidores.

Las jóvenes crean contenido para adultos, pues en sus publicaciones de Instagram salen con poca ropa o con lencería, diminutas faldas y escotes, así como trajes de baño que hacen resaltar su figura.

Las influencers gemelas Estrada ı Foto: Redes sociales

Además están presentes en plataformas exclusivas para adultos en donde difunden videos privados, entre ellos el que grabaron con Urías Lobo.

Las famosas estuvieron de visita en Honduras y fue por eso que hicieron la colaboración con Urías Lobo, sin embargo, además de la parte de contenido para adultos, los tres influencers se juntaron para preparar comida y armar alrededor de 500 platos para repartirlos en lugares de Honduras donde la gente necesite comer. Las gemelas Estrada señalaron que es algo que ya habían prometido hace tiempo y decidieron hacer en el país que visitaron.

Por otra parte, en Colombia las creadoras de contenido son conocidas por tener una gran astucia para hacerse virales y todo lo que sucedió con los videos de Urías, señalaron conductores colombianos, estaba planeado para llamar la atención y atraer los comentarios de las redes sociales.

En Colombia afirman que las creadoras de contenido están haciendo lo necesario para entrar al mercado hondureño y hacerse famosas en este país.

Con Urías grabaron varios videos bailando y también en los que el tiktoker las llevó a conocer la gastronomía típica de Honduras.

Sus mejores fotos y videos los tienen en sus redes sociales, en donde en cada publicación se roban suspiros de los fans por su espectaculares figuras con curvas.