Chino Huerta arranca la temporada con este auténtico GOLAZO en el debut del Anderlecht (VIDEO)

Los mexicanos nos levantamos este domingo con la estupenda noticia de que César ‘Chino’ Huerta consiguió su primera anotación de la temporada con el Anderlecht. A pesar de entrar de cambio en la parte complementaria, el mexicano logró ser ese jugador diferencial en el encuentro.

El gol llegó por la banda izquierda, donde Nilson Angulo realizó un estupendo trabajo al quitarse a dos adversarios, llegó hasta el área rival y, cuando el arquero salió a achicar, le cedió la pelota al ‘Chino’ Huerta, quien siempre estuvo acompañando la jugada y solo tuvo que empujar al esférico al fondo de la red.

Durante el primer tiempo, el marcador se mantuvo 0-0 y el delantero mexicano entró al minuto 61 de tiempo corrido. Su primera anotación de esta nueva campaña llegó diez minutos después de ingresar al terreno de juego, la cual abrió el marcador para darle la victoria al Anderlecht.

🚨🇲🇽 PRIMER GOL DE LA TEMPORADA PARA EL CHINO HUERTA CON EL ANDERLECHT! 🇧🇪🔥



pic.twitter.com/LGFhuTiLFv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 17, 2025

¿Cuántos goles lleva el Chino Huerta con el Anderlecht?

César ‘Chino’ Huerta llegó al Anderlecht en enero de este año procedente de los Pumas de la UNAM, y a pesar de no ser el delantero titular del equipo belga, ya tiene algunos goles en su cuenta personal.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, acumula cuatro anotaciones y tres asistencias en 23 partidos con la camiseta del Anderlecht. El encuentro ante el Dender fue el debut del ‘Chino’ Huerta en esta temporada que apenas arranca y qué mejor que hacerlo con un gol.

Poco a poco, el exfutbolista de los Pumas se está ganando un lugar en el cuadro titular por sus auténticas actuaciones en el terreno de juego, consiguiendo goles y asistencias para ayudar a su equipo tanto en la liga local, como en torneos internacionales.

¿Cómo va el Anderlecht en la Pro League?

El Anderlecht del ‘Chino’ Huerta lleva cuatro partidos jugados en la temporada 2025-2026 de la Pro League de Bélgica y está peleando por los primeros puestos de la tabla general ante otros dos equipos de peso.

El conjunto belga está en el tercer puesto con nueve unidades; suman tres victorias y una derrota, mientras que los dos equipos arriba de ellos tienen diez unidades, cosecha de tres partidos ganados y uno empatado.

El siguiente compromiso del Anderlecht será ante el AEK de Atenas, partido correspondiente para la clasificación a la Conference League y donde el ‘Chino’ Huerta se encontrará con su compatriota Orbelín Pineda.

DCO