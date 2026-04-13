¡Lamentable! Pelea campal se sale de control y termina con seis futbolistas expulsados (VIDEO)

Una pelea campal se presentó entre Atlas y Monterrey en la categoría Sub-17.

Futbolistas de Monterrey y Atlas tuvieron una fuerte pelea campal, la cual arrojó seis jugadores expulsados, tres de cada club. El desafortunado hecho ocurrió en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2026 de la categoría Sub-21 de la Liga MX, y el video del momento se hizo viral.

Rayados ganó el partido celebrado en la Academia AGA en Jalisco por marcador de 1-0. Pero tras el silbatazo inicial dos jugadores se hicieron de palabras y el intercambio de las mismas subió de intensidad.

Se armó la bronca al final del partido Sub 21 entre Atlas y Rayados.



El informe arbitral reportó a seis expulsados luego del conato, siendo tres por cada equipo. pic.twitter.com/DbcRfqgZ3o — 𝐄𝐝𝐬𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 (@EdsonGVC) April 12, 2026

Fue entonces que otros futbolistas de Monterrey y Atlas se involucraron, lo que derivó en una pelea campal en la que hubo empujones, jalones y golpes en el terreno de juego. Otros jugadores, los menos, intentaron calmar los ánimos. El conflicto acabó cuando el árbitro e integrantes de ambos cuerpos técnicos separaron a los involucrados.

¿Hubo lesionados de gravedad tras la pelea campal?

A pesar de que la pelea se salió de control, no se reportaron lesionados de gravedad en los futbolistas del Atlas ni en los del Monterrey.

Reportes indican que aunque el conflicto se desató al final del partido, desde el inicio del mismo hubo fricción por las constantes faltas de uno y otro equipo.

El Monterrey ya había sufrido durante el partido disputado en la Academia AGA en Jalisco la expulsión de uno de sus futbolistas, por lo que cuatro de sus elementos vieron el cartón rojo, pues a los otros tres se les mostró tras haberse involucrado en la pelea campal.

Así van Atlas y Monterrey en la Sub-21 de la Liga MX

Monterrey y Atlas ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la clasificación del Grupo 2 del Torneo Clausura 2026 Sub-21 de la Liga MX.

Tanto Rayados como La Academia cosechan 23 unidades, seis menos que Chivas, líder de dicho sector. La Pandilla ocupa el segundo lugar por mejor diferencia de goles.

El próximo compromiso para el Monterrey en la Sub-21 será ante Santos Laguna. El Atlas descansa el fin de semana, pero regresa a la actividad el 25 de abril, cuando sea local contra Xolos.

EVG