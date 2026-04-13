La Selección Mexicana se revoluciona con un gimnasio de primer nivel en el Centro de Alto Rendimiento

El deporte en México ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, especialmente en lo que respecta al entrenamiento físico. La preparación integral, que abarca desde la resistencia hasta el acondicionamiento físico, se ha convertido en un pilar fundamental para los atletas, trascendiendo la mera competencia y enfocándose en el desarrollo del rendimiento deportivo.

En este marco, Smart Fit México dio un paso gigante al inaugurar un gimnasio de primer mundo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), diseñado específicamente para la Selección Nacional de México. Este espacio no sólo representa un avance en la infraestructura deportiva del país, sino que también simboliza un compromiso con la excelencia y la profesionalización del futbol mexicano, en la antesala del campeonato mundial más esperado.

La Selección Mexicana y Smart Fit crean un gimnasio de primer nivel. ı Foto: Cortesía

Gimnasio con equipoamiento de alto nivel

El nuevo gimnasio de Smart Fit se destaca por su equipamiento de última generación y su diseño funcional. Las áreas de cardio, fuerza, peso integrado y entrenamiento funcional están cuidadosamente planificadas para satisfacer las exigencias del futbol profesional. Cada rincón de este espacio es concebido para maximizar el desempeño de los jugadores, ofreciendo herramientas que les ayudarán a alcanzar su máximo potencial en el campo.

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La apertura de este gimnasio se enmarcó dentro de una colaboración estratégica entre Smart Fit y la Selección Nacional, que busca fortalecer el vínculo entre la pasión por el futbol y el bienestar físico. Esta alianza no sólo beneficia a los atletas, sino que también pretende inspirar a los aficionados a adoptar un estilo de vida activo, demostrando que el ejercicio es una actividad que debe ser parte de la rutina diaria de todos.

“Este espacio representa mucho más que un gimnasio; es una herramienta clave para fortalecer la preparación física de la Selección Nacional. Contar con instalaciones de primer nivel dentro del CAR permite a los jugadores prepararse de manera más completa y profesional, y es que en Smart Fit creemos que el entrenamiento es la base de todo, y esta apertura refleja nuestro compromiso con el desarrollo del deporte en México”, dijo Darío Coronado, Country Manager de Smart Fit México.

La Selección Mexicana y Smart Fit crean un gimnasio de primer nivel. ı Foto: Cortesía

Borgetti y Luna, invitados de honor en el CAR

Durante la inauguración, el evento contó con la participación de Jared Borgetti, un ícono del futbol mexicano y exjugador de la Selección. En su intervención, Borgetti subrayó la importancia del entrenamiento fuera del terreno de juego, afirmando que la verdadera diferencia entre un buen equipo y uno excepcional se forja en la preparación. Su mensaje resonó con fuerza, recordando a los presentes que el esfuerzo y la dedicación son esenciales para alcanzar el éxito, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida.

El fomento de un enfoque proactivo hacia el ejercicio es crucial para la población mexicana, que enfrenta diversos retos de salud. Adoptar el ejercicio como un hábito cotidiano no solo beneficia el bienestar físico, sino que también contribuye a una vida más plena y activa, desde la juventud hasta la vejez.

La Selección Mexicana y Smart Fit crean un gimnasio de primer nivel. ı Foto: Cortesía

“La fuerza no es solo para competir mejor; es lo que te permite moverte mejor, mantener tu estabilidad y conservar tu independencia con el paso del tiempo. Eso no es exclusivo del alto rendimiento: es lo que cualquier persona necesita en su vida diaria”, añadió Juan Diego Morales, Director de Marketing de Smart Fit México.

Smart Fit, con esta iniciativa, reafirma su compromiso de democratizar el acceso al fitness en México. La marca no solo busca consolidar su liderazgo en el ámbito del fitness en Latinoamérica, sino que también desea acercar la actividad física a más personas, especialmente a aquellos que sienten pasión por el futbol.