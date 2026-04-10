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Miguel Herrera regresaría como entrenador de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca

Miguel ‘Piojo’ Herrera estaría muy cerca de regresar al banquillo de la Selección Mexicana en un partido en el Estadio Azteca

Miguel Herrera reveló la primera vez que habló con el dueño del América.
Miguel Herrera reveló la primera vez que habló con el dueño del América. Foto: Mexsport
Por:
Alejandro Ayala

Miguel ‘Piojo’ Herrera estaría muy cerca de regresar al banquillo de la Selección Mexicana en un partido en el Estadio Azteca, pues de acuerdo con información de medios nacionales, sería el estratega del juego de leyendas ante Brasil.

Según Récord, Miguel Herrera será el encargado de dirigir al Tricolor el 19 de abril en el juego que tendrán las leyendas mexicanas ante las brasileñas en el Coloso de Santa Úrsula, duelo como parte de las amenidades de la Copa del Mundo 2026.

El ‘Piojo’ Herrera estará dirigiendo a México, mientras que su contraparte será Jairzinho, campeón del mundo en 1970 justamente en la cancha del Estadio Azteca.

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De la misma manera, el medio citado adelanta que en la lista de las Leyendas de Brasil hay jugadores como Ronaldinho, Marcelo, Kaká, Edmilson, Adriano, Juninho Paulista, Julio César, Djalminha y más.

Leyendas de México y Brasil chocan en el Azteca

El Estadio Banorte ya abrió sus puertas el fin de semana pasado para volver a recibir a la afición en el partido entre México y Portugal; ahora el Coloso de Santa Úrsula se prepara para recibir una completa fiesta con las Leyendas de la Selección Mexicana y su similar de Brasil.

La siguiente gran cita ya tiene fecha; será el próximo 19 de abril a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, cuando la casa de la selección mexicana vuelva a abrir sus puertas para el México vs. Brasil Leyendas, un encuentro que será la antesala perfecta al inicio del Mundial 2026 y que promete un ambiente totalmente festivo.

Por México tendremos la oportunidad de revivir el legado y el talento de Gerardo Torrado, capitán de la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 y estratega del mediocampo que, con su temple y lectura de juego, fue el eje inamovible de la Selección Nacional durante quince años; así como del histórico Carlos Salcido, tres veces mundialista y referente de la defensa mexicana que conquistó Europa con el PSV Eindhoven.

“Enfrentar a Brasil, con jugadores que marcaron época, siempre tiene un significado distinto. Tuve la oportunidad de competir contra ellos en el pasado y ahora, hacerlo desde este momento de nuestras carreras, lo convierte en un momento invaluable. Regresar a la cancha, compartir con excompañeros y revivir esa conexión con la afición es algo que se queda para siempre. Estoy seguro de que será un partido que todos disfrutemos, con un estadio lleno y una atmósfera como la de antes”, aseguró Carlos Salcido, leyenda de la Selección Mexicana.

aar

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