¡Confirmado! Estos son los cuatro candidatos para dirigir al Monterrey en el Apertura 2026

Cuatro entrenadores son candidatos para asumir el timón del Monterrey en el Apertura 2026.

Salieron a la luz los nombres de los cuatro entrenadores a los que el Monterrey ya contactó para asumir la dirección técnica del club a partir del próximo Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, y todos ellos, a excepción de Hernán Crespo, tienen experiencia en México.

La directiva de Rayados, que no clasificó a la Liguilla del Clausura 2026, se comunicó también con los argentinos Matías Almeyda y Martín Anselmi, recordados por su paso con Chivas y Cruz Azul, respectivamente; además de que también buscó a Miguel Herrera, quien ya ocupó el banquillo auriazul.

Matías Almeyda, Hernán Crespo, Martín Anselmi y Miguel Herrera.



Candidatos y contactos formales para ser el próximo DT de Rayados.



Lo platicamos en exclusiva en @mmdeportesmx y @rg690 pic.twitter.com/NHhmAsmHR0 — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) April 24, 2026

El exdefensa argentino Nico Sánchez fue nombrado estratega interino del Monterrey tras la salida del español Domènec Torrent, quien estaba al frente de La Pandilla desde el Mundial de Clubes 2025.

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Miguel Herrera, viejo conocido del Monterrey

Miguel Herrera es uno de los candidatos para ocupar la dirección técnica del Monterrey a partir del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El ‘Piojo’ está inactivo luego de que a finales del 2025 dejó de ser timonel de Costa Rica tras no poder clasificar a los centroamericanos al Mundial 2026.

Miguel Herrera podría volver al Monterrey tras su paso por Costa Rica. ı Foto: Mexsport

Miguel Herrera estuvo al frente de Rayados del 2 de junio del 2004 al 26 de septiembre del 2007, lapso en el que guió al club a la final del Apertura 2004, la cual los regios perdieron a manos de Pumas.

Matías Almeyda y Martín Anselmi, con pasado en Liga MX

Los argentinos Matías Almeyda y Martín Anselmi están en la mira de la directiva del Monterrey por su experiencia en la Liga MX.

El ‘Pelado’ dejó buenas sensaciones durante su etapa en el banquillo de Chivas del 2015 al 2018, lapso en el que guió al Rebaño a cinco trofeos, entre ellos una Liga MX y una Concacaf Champions Cup.

Martín Anselmi durante su paso como DT de Cruz Azul. ı Foto: Mexsport

Por su parte, Martín Anselmi generó buena impresión durante su corta etapa con Cruz Azul de diciembre del 2023 a enero del 2025, periodo en el que llevó a La Máquina a la final del Clausura 2024, en la que los celestes sucumbieron frente al América.

Hernán Crespo, posible nueva apuesta de Monterrey

Si bien no ha dirigido en la Liga MX, el argentino Hernán Crespo atrajo el interés de los altos mandos de Rayados por su buena gestión como timonel del Sao Paulo.

El exgoleador dirigió por segunda vez al conjunto brasileño, con el que en su etapa previa (2021) consiguió el Campeonato Paulista.

Las otras experiencias de Hernán Crespo en el banquillo fuera de su natal Argentina han sido en Italia (Modena), Al-Duhail (Qatar) y Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos).

EVG