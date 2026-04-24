¡Luto en el futbol! Jugador es brutalmente asesinado en una riña callejera tras salir de una disco

Un futbolista murió después de haber sido atacado tras salir de una disco.

Gabriele Vaccaro, un joven futbolista italiano de 25 años de edad, murió luego de ser víctima de un ataque en una riña callejera tras salir de una disco. Medios internacionales reportan que fue herido con un destornillador en el cuello.

La investigación policial apunta a que la razón del asesinato del futbolista fue un comentario inapropiado dirigido hacia una mujer, lo que desencadenó en el fatídico hecho, después del cual tres jóvenes fueron detenidos como presuntos responsables.

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica 19 aprile vicino al centro storico di Pavia, nel parcheggio… pic.twitter.com/SNVFe8nTVh — La Stampa (@LaStampa) April 20, 2026

Así ocurrió el asesinato del futbolista italiano

Según información de La Repubblica, Gabriele Vaccaro, quien también era empleado en un centro de clasificación de correos en Stradella, salió de la disco con dos amigos suyos alrededor de las 3:30 de la mañana.

Cuando el futbolista originario de Favara, Sicilia, y sus dos acompañantes buscaban un lugar para comer, fueron interceptados por tres personas en el estacionamiento de la antigua zona de Cattaneo.

En medio de los carros estacionados, un golpe en el cuello, con un objeto descrito por los investigadores del caso como “más bien un destornillador o un punzón que un cuchillo” ocasionó la herida mortal en Gabriele Vaccaro.

“No me encuentro bien, llévenme a casa”, fueron las últimas palabras que el futbolista dirigió a sus amigos, quienes lo llevaron de urgencia al Hospital San Matteo de Pavía, donde falleció.

Después de que la policía identificó a los tres sospechosos del asesinato de Gabriele Vaccaro, recabó pruebas mediante testimonios de testigos y por medio de cámaras de seguridad.

Gabriele Vaccaro, una estrella en ascenso en Italia

La muerte de Gabriele Vaccaro generó consternación en su natal Favara, ciudad que había dejado hace tres años para trabajar en el norte de Italia luego de una etapa con equipos de futbol amateur como el Pro Favara, donde se desempeñaba como lateral derecho.

Antonio Palumbo, alcalde de Favara, declaró un día de duelo por el asesinato de Gabriele Vaccaro, quien era un futbolista en ascenso en Italia.

Por su parte, el Pro Favara le dedicó un minuto de silencio a Gabriele Vaccaro antes de su partido contra el Paternò en el Estadio Bruccoleri.

EVG