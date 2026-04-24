¿Cuántos goles necesita la Hormiga González para ser bicampeón de goleo de la Liga MX en el Clausura 2026?

Armando la 'Hormiga' González festeja uno de sus goles con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX.

El mexicano Armando la ‘Hormiga’ González, delantero de las Chivas, necesita al menos hacer un tanto ante Xolos en la Jornada 17 del Clausura 2026 para consagrarse bicampeón de goleo de la Liga MX, luego de que en el Apertura 2025 compartió el primer puesto con Paulinho y João Pedro.

La ‘Hormiga’ González llega a la última fecha del Clausura 2026 como sublíder de la tabla de goleadores con 12 anotaciones, una menos que el italiano João Pedro, atacante del Atlético de San Luis. Paulinho no está en la pelea esta vez, pues el portugués suma seis dianas en el certamen con el Toluca.

La clave para que la Hormiga sea bicampeón de goleo

Armando González debe hacer al menos un gol en el duelo en el que Chivas recibe a Tijuana en el Estadio AKRON este sábado 25 de abril, además de esperar que João Pedro no convierta en el cotejo en el que el Atlético de San Luis visita a los Bravos de Ciudad Juárez. Con ello ambos cerrarían con 12 dianas y compartirían el primer lugar.

Si la ‘Hormiga’ consigue doblete contra Xolos, pero João Pedro se va en blanco contra los Bravos, el seleccionado mexicano terminaría la fase regular del Clausura 2026 con 14 tantos y quedaría en primer lugar en solitario en la tabla de romperredes, con lo que además aseguraría el bicampeonato de goleo.

Un gol de João Pedro obliga a la ‘Hormiga’ González a por lo menos conseguir un hat-trick en el choque entre Chivas y Xolos para así terminar líder de goleo del Clausura 2026 en solitario, y lograr el bicampeonato.

¿Cuántos torneos lleva la Hormiga González en Chivas?

El Clausura 2026 de la Liga MX es el quinto torneo en el que Armando la ‘Hormiga’ González forma parte de la plantilla de Chivas.

El debut del originario de Celaya, Guanajuato, con el Rebaño fue en el partido de la Jornada 1 del Clausura 2024 en el que los rojiblancos igualaron 1-1 con Santos Laguna en el Estadio AKRON. Jugó los últimos seis minutos.

La ‘Hormiga’ González se afianzó como delantero titular de Chivas en el Apertura 2025, certamen en el acabó en el primer lugar de la tabla de goleadores con João Pedro y Paulinho luego de que los tres hicieron 12 tantos durante la fase regular.

EVG