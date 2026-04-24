Monterrey ya piensa en el Apertura 2026 y desembolsaría una millonada para fichar a una estrella argentina

Monterrey firmó una de sus peores actuaciones en la Liga MX en los últimos años, ya que a falta de una jornada en la fase regular del Clausura 2026, los Rayados quedaron eliminados de la liguilla y ya piensan en algunos fichajes para la próxima temporada del futbol mexicano.

Con información de Fox Sports, la directiva del conjunto regiomontano ya realizó algunos sondeos para hacerse de los servicios de la estrella argentina Santiago Sosa, que está valuado en 9.3 millones de dólares, y el Monterrey estaría dispuesto a desembolsar esta cantidad.

Los Rayados llegarían a un acuerdo con Racing para poder concretar el fichaje de Santiago Sosa, ya que el delantero argentino tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027.

Estos son los números de Santiago Sosa con Racing

Santiago Sosa es una de las joyas argentinas que pintan para ser el futuro de la Selección de Argentina. El delantero de 26 años ha portado los colores de equipos como River Plate, Atlanta United y Racing.

Con el conjunto de Avellaneda, la estrella argentina ha disputado 104 partidos en todas las competencias, sumando cinco goles y tres asistencias, aunque su habilidad para asociarse con sus compañeros en medio campo y su velocidad es lo que llama la atención del Monterrey.

Santiago Sosa ya sabe lo que es jugar en Norteamérica, pues hace algunos años participó en la MLS con el Atlanta United, disputando 70 compromisos con el conjunto de la MLS. Además, el argentino presume haber ganado dos de los títulos más prestigiosos en Sudamérica, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

🗣️ "Así tenemos que estar: juntitos adentro y afuera de la cancha. Muchachos es importante ganar".



💪 La arenga de Santiago Sosa, capitán de #RACING.



📹 @RacingClub pic.twitter.com/I5IdVeuAv3 — Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) March 24, 2026

Monterrey disputa su último encuentro del Clausura 2026

El Monterrey ya no tiene nada por qué pelear en el Clausura 2026, pues ya no tiene posibilidades de meterse a la liguilla del futbol mexicano, firmando un fracaso rotundo para una institución como la de Rayados, que tiene un plantel para competir los primeros puestos.

El conjunto de la Sultana del Norte se medirá ante Santos en la última fecha del torneo local; el Estadio TSM será el encargado de albergar este compromiso el domingo 26 de abril del 2026.

Cabe recalcar que el Monterrey es uno de los equipos que menos jugadores aportarán a la Selección Mexicana para el Mundial 2026; Víctor Guzmán podría ser el único futbolista de los Rayados que Javier Aguirre convoque para el microciclo previo a la Copa del Mundo.

DCO