Pachuca se lleva la victoria sobre el Monterrey con remontada incluida para pelear por el liderato

Pachuca viajó hasta la Sultana del Norte para enfrentarse al Monterrey en la Jornada 15 del Clausura 2026, encuentro que terminó con la victoria de los Tuzos con remontada incluida y que hunde a los Rayados en su búsqueda de clasificar a la liguilla del futbol mexicano.

El equipo de Esteban Solari inició perdiendo el cotejo al minuto 21 de tiempo corrido, cuando el árbitro central marcó la pena máxima a favor de los locales y fue Lucas Ocampos el futbolista que cambió el penalti por gol para adelantar a los Rayados e ilusionar a su gente con una posibilidad de entrar a la liguilla.

Los pupilos de Nicolás Sánchez se fueron con la ventaja al medio tiempo y estaban a 45 minutos de volver a ganar en el torneo local, algo que no hacen desde la fecha nueve del Clausura 2026, cuando derrotaron 4-0 al Querétaro en este escenario.

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¡Y así fue como anotaron los @Rayados el primer gol de la noche en el BBVA! Ⓜ️🤠



Lo marcó Lucas Ocampos desde el manchón. 💥#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #MTYPAC pic.twitter.com/2xaDGEUWLg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 19, 2026

Toda de Kenedy ⚽💥



¡Qué manera de robar el balón, conducir y definir para el empate de los @Tuzos! 🦫💙



Golazo del brasileño.🇧🇷#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #MTYPAC pic.twitter.com/NN6dtm42C7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 19, 2026

El empate para el Pachuca llegó al minuto 54 de juego, cuando Kenedy realizó una jugada de crack dentro del área, quitándose a tres rivales y, al momento de estar frente al marco, terminó definiendo de buena manera para poner el primer tanto de los Tuzos en el encuentro.

A partir del primer gol, los de la Bella Airosa comenzaron a tomar las riendas del partido y a encerrar al Monterrey en su campo; al minuto 72 de tiempo corrido, Alan Bautista logró la remontada a 18′ del silbatazo final.

Nicolás Sánchez decidió sacar a Lucas Ocampos del terreno de juego, una decisión que no le pareció al argentino y salió haciendo berrinche con su entrenador, dejando una imagen de lo que es el presente del Monterrey, desastroso.

El tercer tanto para el Pachuca llegó al 83′ de juego, cuando el Monterrey cometió una falta fuera del área y los jugadores fueron a reclamarle al árbitro central, algo que aprovechó el conjunto visitante para madrugar a los locales y que Enner Valencia marcara el tercero de la noche.

Los Tuzos han sido la sorpresa de este torneo y, a falta de dos jornadas en la competencia, se colocan en el segundo puesto de la tabla general con 31 unidades, a tres puntos del liderato, pero con oportunidades de acabar en el primer lugar de la clasificación.

El próximo encuentro del Pachuca será ante el Tijuana en la cancha del Estadio Caliente, mientras que el Monterrey buscará romper su racha de ocho juegos sin conocer la victoria enfrentando al Puebla.

DCO