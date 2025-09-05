¡ES HERMOSO! Filtran FOTOS y VIDEO del balón oficial para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a poco menos de un año de iniciar y, conforme pasa el tiempo, más detalles sobre el evento van saliendo a la luz; en esta ocasión se filtraron algunas imágenes y videos del que sería el balón oficial para el torneo organizado por la FIFA.

En redes sociales comenzaron a circular varias fotos que se hicieron virales donde muestran la esférica con la que se jugará la fase de grupos y parte de la fase de eliminación de la Copa del Mundo 2026, la cual se llamará ‘Trionda’ y tendrá los colores de los tres países anfitriones.

El ‘Trionda’ será de base color blanca, con detalles en azul, rojo y verde, además de tener el logo de la Copa del Mundo 2026. Dentro de las figuras plasmadas en el balón tendrán cosas representativas de cada país; de México tendrá la forma del águila de la bandera.

⚽️



Una perspectiva más a fondo del 'Trionda', balón que sería utilizado para la Copa del Mundo 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 2026.



Adidas lo estará presentando oficialmente en octubre de este año.



pic.twitter.com/ubOfTsh4RC — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 5, 2025

¿Cuándo comenzará a rodar el nuevo balón Trionda?

Parece que el ‘Trionda’ será el balón con el que se jugará la Copa del Mundo 2026 y que ha generado diferentes comentarios por parte de la afición, pues a algunos les ha gustado y a otros no tanto.

El esférico que será creado por parte de Adidas comenzará a rodar en las canchas de Norteamérica el 11 de junio de 2026, cuando se dispute el partido de inauguración en la cancha del mítico Estadio Azteca, el cual abrirá sus puertas meses antes de comenzar la justa de selecciones.

Como ya es una costumbre, para la fase de eliminación, la marca patrocinadora del esférico del Mundial sacará una edición especial para semifinales y la final, que podría estar en tonos dorados por ser los últimos compromisos de la Copa del Mundo 2026.

Drippin or Trippin



'Trionda' 2026 World Cup Ball 🇺🇸 🇲🇽 🇨🇦

¿En qué grupo estará México en el Mundial 2026?

A poco menos de un año de iniciar el Mundial 2026, México ya conoce en qué grupo estará, pero no a los rivales que enfrentará. La Selección Mexicana se ubicará en el sector A del torneo y será el equipo que inaugure el certamen el 11 de junio.

El 5 de diciembre de 2025, la FIFA llevará a cabo el sorteo para la Copa del Mundo del siguiente año, donde los anfitriones y las selecciones que ya consiguieron su boleto para el torneo conocerán en qué grupo disputarán la primera fase.

Por su parte, Canadá estará el sector B, mientras que Estados Unidos se ubicará en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026.

