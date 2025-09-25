Sergio Ramos falla penalti y el Diablo se le aparece a Rayados

Un penalti fallado por el español Sergio Ramos al minuto 20 evitó que Monterrey tomara ventaja de 2-0 sobre el Toluca, que se impuso 6-2 a Rayados en el Nemesio Díez en duelo de la Jornada 10.

La visita tomó la delantera al minuto 10 gracias al tanto de Germán Berterame, quien definió con un disparo raso de zurda. La diferencia pudo haber sido mayor al minuto 20, cuando el campeón mundial en Sudáfrica 2010 cobró su tiro desde los 11 pasos al estilo Panenka, pero Hugo González no se venció y se quedó con el esférico en sus manos.

El Dato: El América empató 0-0 en su visita a San Luis. Rodrigo Aguirre salió de la cancha poco antes del descanso con el ojo inflamado tras un golpe del portero Andrés Sánchez.

La falla de Sergio Ramos fue el punto de quiebre en el encuentro en el Infierno, pues tres minutos más tarde los Diablos Rojos empataron con diana de Jesús Angulo y al 25’ ya lo ganaban con anotación de su goleador Paulinho.

Nicolás Castro, al 34,′ marcó un golazo fuera del área para el 3-1 del Toluca, pero al minuto 39 Óliver Torres con un espectacular cabezazo puso el 3-2 para que el Monterrey se metiera de nuevo al juego. La reacción de la Pandilla duró demasiado poco, pues Alexis Vega, en una de sus noches mágicas, le puso un pase a Paulinho, quien no podía fallar y marcó el cuarto para los del Estado de México antes de que terminara la primera mitad.

El atacante portugués consiguió su tercera anotación de la noche en el complemento, cuando al 52’ definió con un zurdazo en el centro del área.

La fiesta del actual campeón todavía no finalizaba, pues Nicolás Castro consiguió su doblete al 62’ con un disparo de zurda en el centro del área.

Los dirigidos por Domènec Torrent lucharon hasta el final, pero no pudieron ante los de Antonio Mohamed, que lucen mejor conforme avanza la campaña en busca del bicampeonato luego de que el semestre pasado pusieron fin a una sequía de 15 años sin levantar el título de La Liga MX.

Rayados llegó al cotejo de anoche con ocho duelos sin derrota, pues no caía desde la primera jornada del campeonato, en la que también perdió por goleada al ser superado 3-0 por el Pachuca.

Por su parte, Tigres se impuso 2-0 al Atlas en el Estadio Universitario con goles de Ozziel Herrera (5’) y Diego Lainez (62’) para conseguir su quinta victoria de la temporada a costa de unoz Zorros que son penúltimos de la clasificación.

Jornada 10 Liga MX ı Foto: Imagen: Especial

Cruz azul salva invicto con empate en CU

Gracias a un gol de Gabriel Fernández a siete minutos del final, La Máquina conservó su invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX al rescatar un sufrido empate 2-2 con el Querétaro en Ciudad Universitaria.

José Paradela abrió el marcador al minuto 14 para poner en ventaja a Cruz Azul con un remate de zurda fuera del área, tras una gran asistencia de Luka Romero, quien fue expulsado al minuto 75.

Gabriel Fernández celebra su gol, anoche. ı Foto: Especial

El uruguayo Santiago Homenchenko marcó su primer gol de la noche al 20′ con un remate de derecha a quemarropa en el área luego de un pase de Michael Carcelén. El charrúa apareció por segunda vez en la noche al minuto 35 para hacer un gol de bandera al techar al portero colombiano Kevin Mier con un espectacular disparo de zurda atrás de mediacancha.

El Toro Fernández consiguió el tanto de la igualada para los celestes con un tiro de derecha al minuto 83.

Gallos también terminó con 10 por la expulsión de Jhojan Julio (62’).