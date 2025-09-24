Así le quedó el rostro a Rodrigo Aguirre después del espeluznante golpe que recibió en el ojo (VIDEO)

Rodrigo Aguirre tuvo que salir del partido entre el América y el Atlético de San Luis después de recibir un espeluznante golpe en el ojo. “El Búfalo” de inmediato comenzó a sentir el dolor y se tiró al césped, su ojo se cerró de inmediato y se puso morado. El uruguayo sabía que no iba a continuar en el terreno de juego y mientras se iba al vestidor lloraba. El América ganó por la mínima diferencia al Atlético de San Luis.

Corrían los minutos finales del partido de la Jornada 10 del partido entre el América y el Atlético del San Luis. Los capitalinos no paraban de buscar marcar el primero de la noche. Aguirre saltó en el área para un cabezazo y el portero potosino Andrés Sánchez salió para despejar y le pegó con el codo en el rostro.

“El Búfalo” es el actual referente del América al ataque. Mientras Henry Martín está lesionado y Víctor Dávila y la “Pantera” Zúñiga no logran recuperar su nivel, el hombre gol era el uruguayo, pero aún no se da a conocer la magnitud de la lesión y cuánto tiempo estaría a fuera.

Andrés Sánchez salió a cortar un centro y en su camino arrolló a Rodrigo Aguirre.



El delantero del América tuvo que salir de cambio con un fuerte golpe en cara y una fuerte inflamación en el ojo. pic.twitter.com/SZmaQ4ulNQ — Alejandro Montes (@amontes_98) September 25, 2025

Qué GOLPAZO se llevó Rodrigo "Búfalo" Aguirre... 🚑



Sin embargo, la jugada es una simple ACCIÓN DE JUEGO.



📝🇲🇽⚽️



🔍 Andrés Sánchez, portero de San Luis, JUEGA EL BALÓN y lo hace ANTES del desafortunado contacto con el delantero de @ClubAmerica.



🚫 NO PENAL



⬇️🏟🖥 pic.twitter.com/4mDpedFKZC — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 25, 2025

El América logra una sufrida victoria

El América logró llevarse la victoria después del gol de Alejandro Zendéjas. El delantero estadounidense ingresó de cambio por Rodrigo Aguirre y por más que él y Allan Saint-Maximin. Al minuto 89, Zendéjas logró empujar la redonda y así puso la pizarra 1-0.

Las Águilas fueron las que más insistieron a lo largo del encuentro. Los cambios de André Jardiné ayudaron para que el equipo se viera más fuerte al ataque, pero el gol llegó hasta el final del partido.

El fin de semana, el América enfrenta a los Pumas en el Clásico Capitalino. Los de la UNAM llegan después de perder por goleada ante los Bravos de Juárez.