¿Selena Gomez no fue a los Grammy para evitar a Justin Bieber con su esposa?

¿Selena Gomez no fue a los Grammy porque fue Justin Bieber con su esposa?

La ausencia de Selena Gomez en los Grammy 2026 dio de qué hablar en redes sociales, siendo uno de los temas más comentados entre los fans de al cultura pop, pues uno de los principales actos de la ceremonia fue la aparición de Justin Bieber, quien apareció en el evento con su esposa Hailey Bieber.

Y es que Selena Gomez estaba nominada en una categoría de los Grammy 2026 pero prefirió no asistir al evento, lo que despertó dudas en el público, pues se ha comenzado a especular que su ausencia tuvo que ver con que Hailey y Justin Bieber estuvieron en la ceremonia y acapararon titulares.

Justin Bieber y Hailey Bieber ı Foto: Reuters

¿Por qué Selena Gomez no fue a los Grammy 2026?

La cantante americana estaba nominada a la categoría Mejor Grabación Dance Pop por la canción Bluest Flame en colaboración con su esposo Benny Blanco, una canción que mostró cierta diferencia en su sonido.

A pesar de ello, ni ella ni su marido asistieron a la alfombra roja como se esperaba que sucediera. Además, la presencia de los Bieber hizo crecer la expectativa de un posible reencuentro entre las celebridades que protagonizaron uno de los triángulos amorosos más escandalosos de los últimos años.

Si bien de momento no hay una versión oficial de porqué Selena Gomez no fue a los Grammy 2026, entre las suposiciones más fuertes señalan compromisos previos, preparación para nuevos materiales musicales o simplemente la decisión de mantenerse al margen de la polémica.

Otra teoría asegura que su ausencia fue una manera de la celebridad de cuidar su salud mental y darle prioridad antes que a la exposición pública. Y es que sin duda la aparición habría sido el blanco de comparaciones y señalamientos sobre la famosa.

La relación entre Selena Gomez y Justin Bieber fue una de las más mediáticas de la industria del entretenimiento antes de que el cantante canadiense se casara de manera inesperada con Hailey Bieber.

Sobre ello, han existido diversas teorías donde se dice que la esposa del artista habría sido quien terminó por separarlo de Gomez y a la fecha, el triangulo amoroso sigue siendo un tema de conversación.

Por su parte, el regreso de Justin Bieber a los Grammy tras 4 años de ausencia da a entender una reconciliación del famoso con la industria musical. Su álbum SWAG obtuvo nominaciones importantes, incluidas Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop.